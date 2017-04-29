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Фото: Шерзод Икрамутдинов / «Газета.uz»

Фото: Забег во имя здоровья в Ташкенте

В марафоне «Саломатлик сари» в Ташкенте приняли участие более 4000 человек.

Вчера, 19:01   Спорт   Медиа  

Утром в субботу в Ташкенте и административных центрах регионов Узбекистана прошел республиканский марафон «Саломатлик сари» («На пути к здоровью»). Его организатором выступил Совет Федерации профсоюзов.

В столице более 4000 человек пробежали 2,8 км по центральным улицам. Затем на площади перед ГАБТом имени Алишера Навои состоялось награждение победителей по ряду номинаций.

Фото

Текст: «Газета.uz»      10 504

Комментарии

  • Ali _Sumatra ali 29 апреля 2017 20:30

    Здорово! Хаёт учун! — Во имя жизни!

  • Irina Sushkova 29 апреля 2017 22:26

    Поздравляю всех кто принял участие в мероприятии!!! ЗДОРОВЬЯ!!!


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