Фото: Забег во имя здоровья в Ташкенте

В марафоне «Саломатлик сари» в Ташкенте приняли участие более 4000 человек.

Утром в субботу в Ташкенте и административных центрах регионов Узбекистана прошел республиканский марафон «Саломатлик сари» («На пути к здоровью»). Его организатором выступил Совет Федерации профсоюзов.

В столице более 4000 человек пробежали 2,8 км по центральным улицам. Затем на площади перед ГАБТом имени Алишера Навои состоялось награждение победителей по ряду номинаций.

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