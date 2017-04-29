Фото: Забег во имя здоровья в Ташкенте

Фото: Шерзод Икрамутдинов / «Газета.uz»
Утром в субботу в Ташкенте и административных центрах регионов Узбекистана прошел республиканский марафон «Саломатлик сари» («На пути к здоровью»). Его организатором выступил Совет Федерации профсоюзов.
В столице более 4000 человек пробежали 2,8 км по центральным улицам. Затем на площади перед ГАБТом имени Алишера Навои состоялось награждение победителей по ряду номинаций.
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Комментарии
Здорово! Хаёт учун! — Во имя жизни!
Поздравляю всех кто принял участие в мероприятии!!! ЗДОРОВЬЯ!!!