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Фото: akorda.kz

Главы Узбекистана и Казахстана провели рабочую встречу

Шавкат Мирзиёев совершил визит в Южно-Казахстанскую область и провел рабочую встречу с Нурсултаном Назарбаевым.

Вчера, 16:13   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 апреля совершил визит в Южно-Казахстанскую область и провел рабочую встречу с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщило УзА.

Во время встречи были обсуждены вопросы реализации договоренностей, достигнутых между двумя странами в ходе государственного визита Президента Узбекистана в Казахстан в марте.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что интенсивность двусторонних встреч напрямую влияет на эффективность межгосударственных отношений.

«После нашего визита в марте этого года мы приняли Дорожную карту по всем направлениям совместной деятельности. Активизировались встречи министров и региональных руководителей», — сказал глава Узбекистана.

Президент Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что с момента предыдущей встречи наблюдается рост деловой активности между двумя странами.

«В первом квартале текущего года повысился уровень деловых взаимоотношений в различных отраслях экономики. Следует отметить транспортно-логистическую сферу, автопромышленность, а также региональное сотрудничество по широкому спектру вопросов. Товарооборот за первые три месяца 2017 года увеличился на 37 процентов», — сказал глава Казахстана.

Главы двух государств выразили уверенность в сохранении и дальнейшем развитии позитивной динамики узбекско-казахстанского сотрудничества.

Президенты совместно посетили предприятие Caspian Food, где была представлена информация о его деятельности в сфере развития виноградарства и виноделия. Главы государств ознакомились с технологической линией приема винограда, циклом ферментации, а также осмотрели цех дистилляции и розлива продукции. Нурсултану Назарбаеву и Шавкату Мирзиёеву были продемонстрированы зоны посадок виноградников и ореха.

Текст: «Газета.uz»      17 172

Комментарии

  • Азамат Давлетмуратов 29 апреля 2017 19:15

    Ничо себе! Уже второй раз за последние 2 месяца! Будем ждать тенденцию роста между двумя странами;).


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