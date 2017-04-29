ЕС готов поддержать Стратегию развития Узбекистана

Европейский союз готов поддержать Стратегию действий по развитию Узбекистана в 2017−2021 годах, заявил специальный представитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан. Он находился с визитом в Узбекистане в период с 26 по 28 апреля.

«Мы с большим интересом рассмотрели Стратегию развития Узбекистана и также хотим откликнуться, отразить направления документа в наших совместных программах и проектах», — сообщил посол журналистам в пятницу.

Реформы в Узбекистане создают новые возможности для сотрудничества страны как с Евросоюзом, так и с соседями по региону. «Евросоюз ценит активно развивающиеся отношения Узбекистана со странами Центральной Азии в вопросах границ и налаживании новых форм сотрудничества, — отметил Петер Буриан. — Эта новая обстановка может положительно отразиться на проектах регионального сотрудничества по основным направлениям Евросоюза».

Среди таких проектов — поддержка качественного образования как элемента предупреждения негативных явлений, в том числе экстремизма, поддержка реформ и укрепление верховенства закона, поддержка устойчивого развития и разумного использования природных ресурсов, в том числе воды, а также обеспечение безопасности.

В состав делегации официальных лиц ЕС, кроме Петера Буриана, вошли заместитель главы отдела по Центральной Азии, Ближнему Востоку, Персидскому заливу и Тихоокеанскому региону Генерального директората Европейской Комиссии по международному сотрудничеству и развитию Франк Хесс и глава отдела государств Центральной Азии Европейской службы внешних связей Тойво Клар.

В ходе визита они обсудили сотрудничество ЕС и Узбекистана в сферах политики, экономики и предоставления технической помощи в министерствах иностранных дел, высшего и среднего специального образования, экономики, сельского и водного хозяйства, а также во вновь созданном Государственном комитете по инвестициям.

Ожидается, что в ближайшие недели будет подписано соглашение о финансировании Программы развития сельского хозяйства в размере 21,5 млн евро на развитие исследовательской деятельности в области сельского хозяйства, расширение доступа фермеров к технологиям, информации и рынкам сбыта, а также приведение национальной продовольственной программы в соответствие с международным стандартами.

Стороны также подтвердили намерение продлить проект «Программа обучению менеджменту — Укрепление потенциала руководителей предприятий малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане», на реализацию которого в 2013—2017 годах ЕС выделил 2,78 млн евро. Проект будет продлен до середины 2018 года благодаря гранту в 600 тысяч евро.

Представители Евросоюза посетили Самарканд, где реализуется проект, финансируемый ЕС (грант в размере 8,24 млн евро) и Французским агентством развития, для оказания содействия местным властям в модернизации системы сбора, вывоза и переработки твердых бытовых отходов во втором по величине городе страны.

«Проект в Самарканде улучшит окружающую среду, сделав город более чистым и привлекательным для туристов. Будут внедрены новые технологии по переработке отходов и их вторичному использованию для производства продуктов, полезных для города. Этот проект также хороший источник рабочих мест.: будут трудоустроены 500 человек», — отметил Петер Буриан.

«Я очень доволен нашими встречами и переговорами с коллегами из Узбекистана, — подвел итог своему визиту спецпредставитель ЕС. — Мы наблюдаем новый энтузиазм в Узбекистане решать вопросы и улучшать условия жизни людей».