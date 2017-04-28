Равшан Ирматов будет работать видеоассистентом судьи на Кубке конфедераций

Рефери из Узбекистана Равшан Ирматов вошел в число видеоассистентов Кубка конфедераций-2017 в России.

Равшан Ирматов из Узбекистана включен в список 36 судей, которые будут обслуживать Кубок конфедераций-2017 в России, сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Арбитров выбирал судейский комитет ФИФА из числа потенциальных кандидатов на обслуживание матчей чемпионата мира-2018. Они представляют все шесть конфедераций.

Равшан Ирматов на турнире будет работать видеопомощником главного судьи. Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее объявил, что на Кубке конфедераций будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Ассистенты будут находиться в комнате видеооператоров, где смогут получать доступ к записям со всех камер. Они смогут сообщать главному арбитру матча информацию, которая поможет исправить очевидные ошибки в ситуациях, влияющих на исход матча. Это включает спорные ситуации при определении взятия ворот, удалении, назначении пенальти или неправильной идентификации игрока. Однако окончательное решение остается за главным арбитром.

Помимо системы VAR, в ходе Кубка конфедераций главные арбитры смогут пользоваться системой определения взятия ворот (GLT).

Кроме Равшана Ирматова, видеопомощниками на Кубке конфедераций будут выступать Малан Диду (Сенегал), Жар Марруфо (США), Энрике Касерес (Парагвай), Сандро Риччи (Бразилия), Овидиу Хацеган (Румыния), Артур Диаш (Португалия) и Клеман Тюрпен (Франция).

Всего соревнования обслужат девять бригад арбитров из девяти стран — Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Бакари Гассама (Гамбия), Вилльям Гейгер (США), Нестор Питана (Аргентина), Вильмар Ролдан (Колумбия), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия) и Дамир Скомина (Словения).

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.