На действия милиционеров можно будет жаловаться по телефону доверия

МВД запустит телефон доверия для приема обращений о незаконных действиях сотрудников.

Министерство внутренних дел Узбекистана с 1 мая в тестовом режиме запустит телефон доверия с коротким номером для приема обращений о незаконных действиях сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Решение принято во исполнение недавнего указа Президента о повышении эффективности деятельности органов внутренних дел для обеспечения «беспрепятственного обращения физических и юридических лиц, недовольных действиями сотрудников органов внутренних дел», а также «учета, регистрации и немедленного рассмотрения обращений».

Центр приема обращений по телефону создается в рамках нового Управления по работе с обращениями физических, юридических лиц и делопроизводства.

Номер телефона доверия будет обнародован до конца месяца, сообщили «Газете.uz» в пресс-центре МВД.