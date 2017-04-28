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Фото: Шерзод Икрамутдинов / «Газета.uz»

На действия милиционеров можно будет жаловаться по телефону доверия

МВД запустит телефон доверия для приема обращений о незаконных действиях сотрудников.

28 апреля 2017, 19:15   Общество  

Министерство внутренних дел Узбекистана с 1 мая в тестовом режиме запустит телефон доверия с коротким номером для приема обращений о незаконных действиях сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Решение принято во исполнение недавнего указа Президента о повышении эффективности деятельности органов внутренних дел для обеспечения «беспрепятственного обращения физических и юридических лиц, недовольных действиями сотрудников органов внутренних дел», а также «учета, регистрации и немедленного рассмотрения обращений».

Центр приема обращений по телефону создается в рамках нового Управления по работе с обращениями физических, юридических лиц и делопроизводства.

Номер телефона доверия будет обнародован до конца месяца, сообщили «Газете.uz» в пресс-центре МВД.

Текст: «Газета.uz»      29 209

Комментарии

  • Alexandr Bodyagin 29 апреля 2017 17:54

    мудрое решение!!! народу станет легче!!!


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