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Марафоны пройдут во всех регионах в субботу

Утром в субботу Федерация профсоюзов проведет марафон «Саломатлик сари». Ожидается временное закрытие улиц.

28 апреля 2017, 21:00   Общество   Спорт  

Совет Федерации профсоюзов Узбекистана утром в субботу проведет в столице и административных центрах регионов страны республиканский марафон «Саломатлик сари» («На пути к здоровью»). Акция начнется одновременно в 8:00.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе федерации, в Ташкенте беговое событие стартует на перекрестке ул. Ойбека и Нукусской (ориентир: клиника Shox med center и KDB Bank Uzbekistan).

Маршрут марафона протяженностью 2,8 км пролегает через улицы Афросиаб, Шарафа Рашидова и Ислама Каримова (бывшая Узбекистанская) до ГАБТа имени Алишера Навои (ЦУМ). Награждение победителей состоится на площади перед театром.

Движение транспорта на указанных участках улиц будет ограничено с 7:30, отметили в Федерации профсоюзов. Дороги начнут открываться по мере того, как участники марафона будут пробегать определенные отрезки.

К участию в забеге приглашаются все желающие.

Текст: «Газета.uz»      14 011

Комментарии

  • Vladimir Movsesyanc 29 апреля 2017 09:56

    Спасибо марафону за опоздание на 45 минут на работу. Это так приятно постоять пол часа в пробке с утра, а потом ещё 3 остановки топать пешком до ближайшей открытой улицы.

  • Абдурашид А 29 апреля 2017 13:25

    Газета уз. вы отличались оперативностью, но в этот раз публикация слегка запоздала. Знал бы раньше, принял бы участие. А так выражаю солидарность с участниками пробега.

  • Джамшид Зиядуллаев 29 апреля 2017 17:08

    Солидарен с Владимиром Мовсесянцом. Организаторам тоже отдельное спасибо, нельзя было в воскресный день мероприятие провести???


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