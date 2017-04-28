Марафоны пройдут во всех регионах в субботу

Совет Федерации профсоюзов Узбекистана утром в субботу проведет в столице и административных центрах регионов страны республиканский марафон «Саломатлик сари» («На пути к здоровью»). Акция начнется одновременно в 8:00.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе федерации, в Ташкенте беговое событие стартует на перекрестке ул. Ойбека и Нукусской (ориентир: клиника Shox med center и KDB Bank Uzbekistan).

Маршрут марафона протяженностью 2,8 км пролегает через улицы Афросиаб, Шарафа Рашидова и Ислама Каримова (бывшая Узбекистанская) до ГАБТа имени Алишера Навои (ЦУМ). Награждение победителей состоится на площади перед театром.

Движение транспорта на указанных участках улиц будет ограничено с 7:30, отметили в Федерации профсоюзов. Дороги начнут открываться по мере того, как участники марафона будут пробегать определенные отрезки.

К участию в забеге приглашаются все желающие.