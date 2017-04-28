Марафоны пройдут во всех регионах в субботу

Совет Федерации профсоюзов Узбекистана утром в субботу проведет в столице и административных центрах регионов страны республиканский марафон «Саломатлик сари» («На пути к здоровью»). Акция начнется одновременно в 8:00.
Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе федерации, в Ташкенте беговое событие стартует на перекрестке ул. Ойбека и Нукусской (ориентир: клиника Shox med center и KDB Bank Uzbekistan).
Маршрут марафона протяженностью 2,8 км пролегает через улицы Афросиаб, Шарафа Рашидова и Ислама Каримова (бывшая Узбекистанская) до ГАБТа имени Алишера Навои (ЦУМ). Награждение победителей состоится на площади перед театром.
Движение транспорта на указанных участках улиц будет ограничено с 7:30, отметили в Федерации профсоюзов. Дороги начнут открываться по мере того, как участники марафона будут пробегать определенные отрезки.
К участию в забеге приглашаются все желающие.
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Комментарии
Спасибо марафону за опоздание на 45 минут на работу. Это так приятно постоять пол часа в пробке с утра, а потом ещё 3 остановки топать пешком до ближайшей открытой улицы.
Газета уз. вы отличались оперативностью, но в этот раз публикация слегка запоздала. Знал бы раньше, принял бы участие. А так выражаю солидарность с участниками пробега.
Солидарен с Владимиром Мовсесянцом. Организаторам тоже отдельное спасибо, нельзя было в воскресный день мероприятие провести???