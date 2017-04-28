Более 7300 нарушителей госграницы были задержаны за год

Сотрудниками Комитета по охране государственной границы в 2016 году было задержано 7343 нарушителя госграницы.

Сотрудниками Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Узбекистана в 2016 году было задержано 7343 нарушителя государственной границы. Кроме того, были задержаны 6887 нарушителей режима границы, 7272 нарушителя пограничного режима и 1374 нарушителя порядка пребывания на территории Узбекистана.

По данным комитета, в прошлом году был задержан 1 человек, причастный к международным террористическим организациям, и 10 разыскиваемых лиц.

В течение года был пресечен незаконный провоз через границу 271 единицы оружия, в том числе 4 — огнестрельного, 255 — охотничьего и 12 — пневматического, а также 13,4 тысячи боеприпасов. Изъяты 2 гранаты «Ф-1» и 3,6 кг взрывчатых веществ.

Пресечена контрабанда 205,16 кг наркотиков и 317 г психотропных веществ, в том числе: героина — 1,96 кг, опия-сырца — 129,9 кг, маковой соломы — 46,14 кг и гашиша — 27,14 кг. Большая часть наркотиков была изъята на границе с Афганистаном. Одновременно был пресечен ввоз в страну 696 книг и 405 электронных носителей, содержащих религиозно-экстремистские материалы.

Пограничные войска пресекли незаконный провоз через границу товарно-материальных ценностей на общую сумму 24 млрд сумов. В их числе ртуть — 890 г, цветные металлы — 73,16 т, черные металлы — 160 кг, ткани — 34 тысячи м, шкуры животных — 65 штук, спирт — 1232 литра, табачная продукция — 30,67 тысячи пачек, стиральный порошок — 12,5 т, скот — 2235 голов, сельхозпродукция — 169 т, продукты питания — 101 т, горюче-смазочные материалы — 37,39 тысячи л, минеральные удобрения — 152 т, посуда — на сумму 168 млн сумов, одежда — 225,5 млн сумов и обувь — 50,5 млн сумов.

Наиболее активно незаконный ввоз товарно-материальных ценностей осуществляется из Кыргызстана. Средний объем одной партии составляет 8−12 млн сумов. Однако встречаются и более крупные объемы: в январе прошлого года был предотвращен ввоз из Кыргызстана контрабандных медикаментов, теле- и аудиоаппаратуры на 350 млн сумов.

В марте в результате мероприятий оперативных органов пограничных войск на территории Алтыарыкского района Ферганской области был выявлен подземный тоннель протяженностью 120 м, выходящий на территорию Кыргызстана. Вход в тоннель был оборудован в доме местного жителя, что позволяло ему практически беспрепятственно осуществлять контрабандные операции. Совместно с кыргызскими коллегами тоннель был ликвидирован.

За прошлый год был также пресечен незаконный провоз через границу 2,718 млн долларов США, 6220 евро и 1,887 млн рублей. Например, в июле в районе населенного пункта Кумробод Чартакского района Наманганской области пограничным нарядом была пресечена попытка незаконной переправы на территорию Кыргызстана 2,576 млн долларов и 18 валютных банковских карт.

Содействие в охране границы оказывают граждане, проживающие в приграничных районах, а также активисты, вступившие в отряды содействия пограничным войскам «Чегара посбонлари». С их помощью задержаны 214 нарушителей границы и 803 нарушителя ее режима, изъято товарно-материальных ценностей на 1,2 млрд сумов, 51 охотничье ружье и 16 кг наркотиков.

В Комитете по охране госграницы отмечают, что сохранение стабильности на границе во многом достигнуто благодаря совместной работе с партнерами из сопредельных государств. В течение 2016 года состоялись 98 погранпредставительских и 307 рабочих встреч с коллегами из сопредельных государств, на которых обсуждены мероприятия по поддержанию должного режима на совместно охраняемых участках и совместному пресечению незаконных операций через границу.