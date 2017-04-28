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Фото: «Газета.uz»

Куда сходить на выходных в Ташкенте

Подборка интересных событий в столице на предстоящие выходные.

28 апреля 2017, 18:31   Общество  

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в Ташкенте в выходные дни — 29−30 апреля.

Кинопремьеры

Театры

Выставки

  • В Галерее изобразительного искусства открылась персональная выставка японской живописи Гаянэ Матевосян «Весенний рассвет».
  • На арене «Жангох» в парке имени Абдуллы Кадыри пройдет международная выставка кошек «Весенний Кошкент- 2017».
  • В галерее Art and Fact — выставка «Апрель».
  • В выставочном зале «Французского Альянса» — выставка авторской керамики Абдулвахида Бухорий «Отражение».
  • 29 апреля в ТРК Parus пройдет выставка хэндмейд-изделий.
  • 30 апреля в ТРК Next — выставка «Восточный базар».

Концерты

  • В Театре оперетты пройдет театрализованный концерт.
  • Во Дворце искусств «Истиклол» пройдут концерты Мансурхона Нурматова с программой «Жамолинг зиеси».
  • В органном зале Госконсерватории — сольный концерт Сардора Джумаева совместно с камерным оркестром «Туркистон».
  • В Госконсерватории также состоится концерт «Закрытие джаз фестиваля-2017».
  • В ГАБТе пройдет концерт Народного артиста Узбекистана Рамиза Усманова.

Дети

  • Ресторан Mix Pub проведет детский кулинарный мастер-класс.
  • В арт-студии «Миг творчества» — творческие занятия по фелтингу.
  • Ресторан «Путешественник» проведет детские мастер-классы.
  • Детский центр «Алиса» проведет бесплатные мастер-классы современных танцев.
  • В ТРЦ MegaPlanet — квест-сказка «Приключения Алладина и Жасмин».

Другое

  • Цирк представит театрализованное шоу «Веселые клоуны».
  • В ГАБТе проходит Международный фестиваль оперного и балетного искусства «Тошкент бахори».
Текст: «Газета.uz»      8 484
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