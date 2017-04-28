Куда сходить на выходных в Ташкенте

Фото: «Газета.uz»
«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в Ташкенте в выходные дни — 29−30 апреля.
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Вчера, 19:10
Вчера, 19:01
Вчера, 16:13
Вчера, 15:24
28 апреля 21:54
28 апреля 21:00
28 апреля 19:15
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