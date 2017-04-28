Куда сходить на выходных в Ташкенте

Подборка интересных событий в столице на предстоящие выходные.

«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в Ташкенте в выходные дни — 29−30 апреля.

Кинопремьеры

Театры

Выставки

В Галерее изобразительного искусства открылась персональная выставка японской живописи Гаянэ Матевосян «Весенний рассвет».

На арене «Жангох» в парке имени Абдуллы Кадыри пройдет международная выставка кошек «Весенний Кошкент- 2017».

В галерее Art and Fact — выставка «Апрель».

В выставочном зале «Французского Альянса» — выставка авторской керамики Абдулвахида Бухорий «Отражение».

29 апреля в ТРК Parus пройдет выставка хэндмейд-изделий.

30 апреля в ТРК Next — выставка «Восточный базар».

Концерты

В Театре оперетты пройдет театрализованный концерт.

Во Дворце искусств «Истиклол» пройдут концерты Мансурхона Нурматова с программой «Жамолинг зиеси».

В органном зале Госконсерватории — сольный концерт Сардора Джумаева совместно с камерным оркестром «Туркистон».

В Госконсерватории также состоится концерт «Закрытие джаз фестиваля-2017».

В ГАБТе пройдет концерт Народного артиста Узбекистана Рамиза Усманова.

Дети

Ресторан Mix Pub проведет детский кулинарный мастер-класс.

В арт-студии «Миг творчества» — творческие занятия по фелтингу.

Ресторан «Путешественник» проведет детские мастер-классы.

Детский центр «Алиса» проведет бесплатные мастер-классы современных танцев.

В ТРЦ MegaPlanet — квест-сказка «Приключения Алладина и Жасмин».

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