Владимир Спиваков выступил в Ташкенте (+фото)

Концерт Национального филармонического оркестра России под управлением художественного руководителя и главного дирижера Владимира Спивакова состоялся в среду в столичном Дворце международных форумов «Узбекистан».

На одной сцене выступили солисты ведущих оперных театров Москвы Анна Аглатова (сопрано) и Василий Ладюк (баритон), а также специальный гость программы — народный артист Узбекистана Рамиз Усманов (тенор).

Концерт был организован в рамках Программы сотрудничества между правительствами Узбекистана и России в культурно-гуманитарной сфере при поддержке Министерства культуры Узбекистана и Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Оперные солисты под аккомпанемент музыкантов Национального филармонического оркестра исполнили шедевры оперного искусства Джоаккино Россини («Севильский цирюльник»), Гаэтано Доницетти («Фаворитка» и «Дон Паскуале»), Жоржа Бизе («Кармен»), Джузеппе Верди («Риголетто», «Сицилийская вечерня» и «Трубадур»), Джакомо Пуччини («Джанни Скикки», «Тоска», «Турандот»), Легара, а также неаполитанские песни.

«Я счастлив вновь приехать в Узбекистан, потому что здесь часть моей души, здесь многие воспоминания, — поделился с журналистами перед выступлением Владимир Спиваков. — Потому что мама рассказывала, как узбекский народ принимал людей во время Великой Отечественной войны, потому что здесь жила Анна Андреевна Ахматова, потому что здесь нашлись ташкентские тетради Осипа Мандельштама, потому что здесь была Петербургская консерватория. И я очень надеюсь, что это все осталось, и никуда не исчезают такие вещи, они где-то на генетическом уровне дают о себе знать. Мы приехали с надеждой вновь встретиться с узбекским слушателем».