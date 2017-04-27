В Джизаке и райцентрах области построят новые многоэтажки

Президент ознакомился с проектами строительства многоэтажных домов в Джизаке и райцентрах Джизакской области.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Джизакскую область в четверг ознакомился со строительными проектами в рамках реализации генерального плана Джизака, сообщило УзА.

Улицы Темирйулчилар и Ташкент свяжет новая четырехполосная дорога протяженностью 900 м. Вдоль новой улицы будут возведены пяти- и семиэтажные дома.

На улице Мустакиллик намечено строительство семиэтажных домов. Планируется расширить улицу Узбекистан. Презентованы также проекты четырехэтажных домов, которые построят в районных центрах области.

Кроме того, Президенту были представлены проекты аллей имени Шарафа Рашидова, Хамида Алимджана и Зульфии. Аллея Шарафа Рашидова, где будет установлен его памятник, откроется в ноябре к 100-летней годовщине со дня его рождения.

Ранее в этот же день Шавкат Мирзиёев побывал в сходе граждан махалли «Янгиобод» Шараф-Рашидовского района (бывший Джизакский район). Он осмотрел дома, построенные по обновленным типовым проектам на массиве Учтепа: два двухэтажных дома на 16 квартир каждый и один одноэтажный дом на 10 квартир с земельными участками в 2 сотки. Здесь же Президент побеседовал с жителями.

В текущем году в Джизакской области на 18 массивах намечено построить 866 домов . На массиве Учтепа продолжается строительство шести двухэтажных домов. Они будут сданы в эксплуатацию к 1 сентября

