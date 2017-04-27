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Фото: fb.com/Mirziyoyev

В Джизаке и райцентрах области построят новые многоэтажки

Президент ознакомился с проектами строительства многоэтажных домов в Джизаке и райцентрах Джизакской области.

27 апреля 2017, 18:34   Общество  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Джизакскую область в четверг ознакомился со строительными проектами в рамках реализации генерального плана Джизака, сообщило УзА.

Улицы Темирйулчилар и Ташкент свяжет новая четырехполосная дорога протяженностью 900 м. Вдоль новой улицы будут возведены пяти- и семиэтажные дома.

На улице Мустакиллик намечено строительство семиэтажных домов. Планируется расширить улицу Узбекистан. Презентованы также проекты четырехэтажных домов, которые построят в районных центрах области.

Кроме того, Президенту были представлены проекты аллей имени Шарафа Рашидова, Хамида Алимджана и Зульфии. Аллея Шарафа Рашидова, где будет установлен его памятник, откроется в ноябре к 100-летней годовщине со дня его рождения.

Ранее в этот же день Шавкат Мирзиёев побывал в сходе граждан махалли «Янгиобод» Шараф-Рашидовского района (бывший Джизакский район). Он осмотрел дома, построенные по обновленным типовым проектам на массиве Учтепа: два двухэтажных дома на 16 квартир каждый и один одноэтажный дом на 10 квартир с земельными участками в 2 сотки. Здесь же Президент побеседовал с жителями.

В текущем году в Джизакской области на 18 массивах намечено построить 866 домов . На массиве Учтепа продолжается строительство шести двухэтажных домов. Они будут сданы в эксплуатацию к 1 сентября

Текст: «Газета.uz»      13 519

Комментарии

  • Shuhratbek Yarashov 27 апреля 2017 19:52

    Уважаемый, народный президент Шавкат Миромонович! Когда я Вас вижу рядом с простым народом, я чувствую как это все искренно и от души. Мы всегда рады видеть Вас среди Нас! Желаем Вам крепкого здоровья!

  • Shuhrat Shuhratov 28 апреля 2017 09:29

    правильно заметили именно народный Президент.

  • Юсупов Мурат Мадрахимович 29 апреля 2017 15:40

    Да, наш уважаемый Президент общается с простым народом, а не с “избранными“, заучившими “речь“.


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