В Джизаке и райцентрах области построят новые многоэтажки

Фото: fb.com/Mirziyoyev
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Джизакскую область в четверг ознакомился со строительными проектами в рамках реализации генерального плана Джизака, сообщило УзА.
Улицы Темирйулчилар и Ташкент свяжет новая четырехполосная дорога протяженностью 900 м. Вдоль новой улицы будут возведены пяти- и семиэтажные дома.
На улице Мустакиллик намечено строительство семиэтажных домов. Планируется расширить улицу Узбекистан. Презентованы также проекты четырехэтажных домов, которые построят в районных центрах области.
Кроме того, Президенту были представлены проекты аллей имени Шарафа Рашидова, Хамида Алимджана и Зульфии. Аллея Шарафа Рашидова, где будет установлен его памятник, откроется в ноябре к 100-летней годовщине со дня его рождения.
Ранее в этот же день Шавкат Мирзиёев побывал в сходе граждан махалли «Янгиобод» Шараф-Рашидовского района (бывший Джизакский район). Он осмотрел дома, построенные по обновленным типовым проектам на массиве Учтепа: два двухэтажных дома на 16 квартир каждый и один одноэтажный дом на 10 квартир с земельными участками в 2 сотки. Здесь же Президент побеседовал с жителями.
В текущем году в Джизакской области на 18 массивах намечено построить 866 домов . На массиве Учтепа продолжается строительство шести двухэтажных домов. Они будут сданы в эксплуатацию к 1 сентября
Сегодня, 13:39
Сегодня, 00:12
Вчера, 19:10
Вчера, 19:01
28 апреля 21:54
Комментарии
Уважаемый, народный президент Шавкат Миромонович! Когда я Вас вижу рядом с простым народом, я чувствую как это все искренно и от души. Мы всегда рады видеть Вас среди Нас! Желаем Вам крепкого здоровья!
правильно заметили именно народный Президент.
Да, наш уважаемый Президент общается с простым народом, а не с “избранными“, заучившими “речь“.