Стоимость регистрации доменов UZ останется прежней

Фото: «Газета.uz»
Стоимость ежегодной регистрации доменов UZ, установленной Администрацией доменной зоны для регистраторов, останется прежней. Такое решение принято на собрании, проведенном Администрацией домена UZ в лице Центра UZINFOCOM с регистраторами 21 апреля. Повысить стоимость предполагалось с 1 мая.
«Повышение стоимости регистрации может отразиться на росте количества доменов в национальном сегменте сети интернет, поэтому было решено оставить цены для регистраторов на прежнем уровне (16 тысяч сумов — ред.)», — сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Центра UZINFOCOM.
Стоимость услуг по регистрации и продлению доменов не менялась с 2010 года. Вопрос о пересмотре цены был вынесен на обсуждение в связи с планами центра по «внедрению ряда новых возможностей и сервисов для дальнейшего развития домена UZ», что потребует модернизации оборудования.
Стоимость регистрации домена UZ для юридических и физических лиц устанавливается регистраторами индивидуально.
В настоящее время в зоне UZ зарегистрировано 32,3 тысячи доменов. Количество официальных регистраторов составляет 12. Кроме того, услуги регистрации доменов оказывают 9 центров компьютеризации при администрациях регионов Узбекистана.
UZINFOCOM является Администратором домена UZ согласно соглашению, подписанному с Международной организацией по назначению имен и адресов интернета (ICANN), с марта 2003 года.
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Комментарии
“Вопрос о пересмотре цены был вынесен на обсуждение в связи с планами центра по “внедрению ряда новых возможностей и сервисов для дальнейшего развития домена UZ", что потребует модернизации оборудования."
— Никакого вопроса о пересмотре цены Администрация доменной зоны “UZ“ не выносила. Регистраторов поставили перед фактом, а затем инициативные и активные представители IT-сообщества раскритиковали данное действие. Если бы Администрация действительно предварительно вынесла данный вопрос на обсуждение, достаточно подготовившись и аргументировав своё решение, то вряд ли у кого нашлись бы возражения. Дело не в стоимости, а в необоснованности принятия решений.
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