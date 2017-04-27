Стоимость регистрации доменов UZ останется прежней

Стоимость ежегодной регистрации доменов UZ, установленной Администрацией доменной зоны для регистраторов, останется прежней. Такое решение принято на собрании, проведенном Администрацией домена UZ в лице Центра UZINFOCOM с регистраторами 21 апреля. Повысить стоимость предполагалось с 1 мая.

«Повышение стоимости регистрации может отразиться на росте количества доменов в национальном сегменте сети интернет, поэтому было решено оставить цены для регистраторов на прежнем уровне (16 тысяч сумов — ред.)», — сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Центра UZINFOCOM.

Стоимость услуг по регистрации и продлению доменов не менялась с 2010 года. Вопрос о пересмотре цены был вынесен на обсуждение в связи с планами центра по «внедрению ряда новых возможностей и сервисов для дальнейшего развития домена UZ», что потребует модернизации оборудования.

Стоимость регистрации домена UZ для юридических и физических лиц устанавливается регистраторами индивидуально.

В настоящее время в зоне UZ зарегистрировано 32,3 тысячи доменов. Количество официальных регистраторов составляет 12. Кроме того, услуги регистрации доменов оказывают 9 центров компьютеризации при администрациях регионов Узбекистана.

UZINFOCOM является Администратором домена UZ согласно соглашению, подписанному с Международной организацией по назначению имен и адресов интернета (ICANN), с марта 2003 года.