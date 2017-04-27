РУ O`Z ЎЗ
30 апреля, Воскресенье Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Сарвар Урмонов / УзА

Центры по вовлечению людей в бизнес откроются в Джизакской области

Президент ознакомился с Центром содействия предпринимательству в Джизаке. По области создадут 91 центр по вовлечению людей в бизнес.

27 апреля 2017, 16:41   Экономика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Джизакской области в четверг ознакомился с деятельностью Центра содействия предпринимательству в Джизаке, сообщило УзА.

«Теперь предприниматель может не ходить по различным организациям, чтобы решить волнующие его вопросы. Здесь специалисты изучат его требования и предложения, найдут подходящее решение. Центр содействия предпринимательству должен стать настоящим помощником деловых людей», — отметил Шавкат Мирзиёев.

В районах области намечено открыть 91 центр по вовлечению населения в предпринимательство. Эти центры будут заниматься вопросами эффективного использования приусадебных участков, налаживания микробизнеса, оформления микрокредитов, мониторингом использования выделенных кредитных средств.

«Если мы хотим развивать предпринимательство в самых отдаленных районах, необходимо прежде всего сформировать у людей достаточно знаний и навыков по бизнесу. Получив необходимые условия и возможности, предприниматели обеспечат работой и себя, и население», — сказал Президент.

Текст: «Газета.uz»      9 624

Комментарии

  • Yuriy Naumov 27 апреля 2017 17:05

    А чем эта структура будет отличаться от “Информационно — консультационных Центров и Бизнес Центров при ТПП РУз“, которые судя по данным, размещенным на сайте ТПП образованы во всех районах и городах?

  • Saygak Ivanov 27 апреля 2017 17:14

    И если бы хокимов обучали этики разговора с предпренимателями было бы тоже классно. Вот например хоким Каганского района Бухарской области вместо того чтобы оказать всяческое содействие в развитии предпринимательства, грубит и выгоняет людей.

  • Кондюкова Марина Викторовна 27 апреля 2017 18:56

    Ну абсолютно всем отличается! Если эти центры будут действовать так, как задумано, сколько людей смогут без беготни, нервотрепки, бесконечной потери времени и здоровья получить реальную помощь в развитии личного предпринимательства.
    Сначала ТПП так и задумывалась, но себя не оправдала. Сейчас более сознательные работники ТПП пытаются сдвинуть этот воз с места, но чтобы эта структура начала нормально функционировать, придется приложить очень много усилий.
    По идее эти центры помогают новым предпринимателям начать свой бизнес, а ТПП может взять на себя функцию дальнейшего кураторства за предпринимателями и продвижения их деятельности.
    По-моему все предельно ясно и очень своевременно.

  • Alexander Donskoy 27 апреля 2017 22:31

    Кстати,в Джизакском области,Пахтакорском районе полностью бардак,территория автостанции полностью закрыт какими то решетками как в тюрьме,хозяин автостанции ответил на вопрос,я хозяин и я полностью владею территорием автостанции,раньше в доль автостанции были кухни,мы всегда там останавливались чтобы покушать манты и лагман,но недавно проезжая Джиззака,вспомнил этот столовую,где мы в студенческие времена останавливались в автостанции Пахтакора и ели манты,в этот раз увидевь повсюду заборы железные,мы очень удивились а потом мы поняли,что хозяин автостанции Пахтакора,ради своего столового,перекрыл все кухни,которые существует еще с советских времен,хакимы районов вот на что надо обращать внимания!
    Одним словом,попасть на ту столовую мы попали,но было закрыто,когда спросили почему закрыто такая столовая,которая работала всегда еще с времен Ш.Рашидова,нам сказали,хозяин автостанции закрывь проностью решетками территорию,обонкротил ту кухню,где мы раньше в молодости кушали манты и лагман!
    Я хоть с Ташкента,но всегда проезжая Джизак,заезжал покушать в этот кухню,жаль…


Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 00:12

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Кыргызстану

Вчера, 19:10

ЕС готов поддержать Стратегию развития Узбекистана

Вчера, 19:01

Фото: Забег во имя здоровья в Ташкенте

Вчера, 16:13

Главы Узбекистана и Казахстана провели рабочую встречу

Вчера, 15:24

Объявлены футболист и тренер года в Узбекистане по версии СМИ

28 апреля 21:54

Более 7300 нарушителей госграницы были задержаны за год

28 апреля 21:00

Марафоны пройдут во всех регионах в субботу

28 апреля 19:15

На действия милиционеров можно будет жаловаться по телефону доверия

Популярное

Водители «Тошшахартрансхизмат» за месяц 191 раз проехали на «красный»

Фото, видео: Автоколонна в честь 72-летия Победы

В Джизаке и райцентрах области построят новые многоэтажки

На действия милиционеров можно будет жаловаться по телефону доверия