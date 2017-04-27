Центры по вовлечению людей в бизнес откроются в Джизакской области

Президент ознакомился с Центром содействия предпринимательству в Джизаке. По области создадут 91 центр по вовлечению людей в бизнес.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Джизакской области в четверг ознакомился с деятельностью Центра содействия предпринимательству в Джизаке, сообщило УзА.

«Теперь предприниматель может не ходить по различным организациям, чтобы решить волнующие его вопросы. Здесь специалисты изучат его требования и предложения, найдут подходящее решение. Центр содействия предпринимательству должен стать настоящим помощником деловых людей», — отметил Шавкат Мирзиёев.

В районах области намечено открыть 91 центр по вовлечению населения в предпринимательство. Эти центры будут заниматься вопросами эффективного использования приусадебных участков, налаживания микробизнеса, оформления микрокредитов, мониторингом использования выделенных кредитных средств.

«Если мы хотим развивать предпринимательство в самых отдаленных районах, необходимо прежде всего сформировать у людей достаточно знаний и навыков по бизнесу. Получив необходимые условия и возможности, предприниматели обеспечат работой и себя, и население», — сказал Президент.