Центры по вовлечению людей в бизнес откроются в Джизакской области

Фото: Сарвар Урмонов / УзА
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Джизакской области в четверг ознакомился с деятельностью Центра содействия предпринимательству в Джизаке, сообщило УзА.
«Теперь предприниматель может не ходить по различным организациям, чтобы решить волнующие его вопросы. Здесь специалисты изучат его требования и предложения, найдут подходящее решение. Центр содействия предпринимательству должен стать настоящим помощником деловых людей», — отметил Шавкат Мирзиёев.
В районах области намечено открыть 91 центр по вовлечению населения в предпринимательство. Эти центры будут заниматься вопросами эффективного использования приусадебных участков, налаживания микробизнеса, оформления микрокредитов, мониторингом использования выделенных кредитных средств.
«Если мы хотим развивать предпринимательство в самых отдаленных районах, необходимо прежде всего сформировать у людей достаточно знаний и навыков по бизнесу. Получив необходимые условия и возможности, предприниматели обеспечат работой и себя, и население», — сказал Президент.
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А чем эта структура будет отличаться от “Информационно — консультационных Центров и Бизнес Центров при ТПП РУз“, которые судя по данным, размещенным на сайте ТПП образованы во всех районах и городах?
И если бы хокимов обучали этики разговора с предпренимателями было бы тоже классно. Вот например хоким Каганского района Бухарской области вместо того чтобы оказать всяческое содействие в развитии предпринимательства, грубит и выгоняет людей.
Ну абсолютно всем отличается! Если эти центры будут действовать так, как задумано, сколько людей смогут без беготни, нервотрепки, бесконечной потери времени и здоровья получить реальную помощь в развитии личного предпринимательства.
Сначала ТПП так и задумывалась, но себя не оправдала. Сейчас более сознательные работники ТПП пытаются сдвинуть этот воз с места, но чтобы эта структура начала нормально функционировать, придется приложить очень много усилий.
По идее эти центры помогают новым предпринимателям начать свой бизнес, а ТПП может взять на себя функцию дальнейшего кураторства за предпринимателями и продвижения их деятельности.
По-моему все предельно ясно и очень своевременно.
Кстати,в Джизакском области,Пахтакорском районе полностью бардак,территория автостанции полностью закрыт какими то решетками как в тюрьме,хозяин автостанции ответил на вопрос,я хозяин и я полностью владею территорием автостанции,раньше в доль автостанции были кухни,мы всегда там останавливались чтобы покушать манты и лагман,но недавно проезжая Джиззака,вспомнил этот столовую,где мы в студенческие времена останавливались в автостанции Пахтакора и ели манты,в этот раз увидевь повсюду заборы железные,мы очень удивились а потом мы поняли,что хозяин автостанции Пахтакора,ради своего столового,перекрыл все кухни,которые существует еще с советских времен,хакимы районов вот на что надо обращать внимания!
Одним словом,попасть на ту столовую мы попали,но было закрыто,когда спросили почему закрыто такая столовая,которая работала всегда еще с времен Ш.Рашидова,нам сказали,хозяин автостанции закрывь проностью решетками территорию,обонкротил ту кухню,где мы раньше в молодости кушали манты и лагман!
Я хоть с Ташкента,но всегда проезжая Джизак,заезжал покушать в этот кухню,жаль…