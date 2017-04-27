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Фото: «Газета.uz»

Водители «Тошшахартрансхизмат» за месяц 191 раз проехали на «красный»

С 15 марта по 14 апреля водители предприятий «Тошшахартрансхизмат» совершили 191 проезд на запрещающий сигнал светофора.

27 апреля 2017, 14:16   Общество  

В период с 15 марта по 14 апреля водители автопредприятий компании «Тошшахартрансхизмат», управляющей общественным транспортом столицы Узбекистана, совершили 191 проезд на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщается на сайте компании, такое количество нарушений зафиксировано только на перекрестках, где работают камеры. Нарушений, связанных с превышением скорости, зафиксировано не было. Но это, как признается в сообщении, связано, скорее всего, с тем, что камеры установлены в основном только на перекрестках.

Стоит отметить, что количество нарушений со временем снизилось — со средних 56 в неделю в первые три недели до 22 в четвертую неделю после запуска в Ташкенте системы автоматизированной фиксации нарушений.

Больше всего нарушений совершили водители автобусных парков №№8, 12 и 18 — 39, 32 и 33 соответственно.

Текст: «Газета.uz»      20 951

Комментарии

  • Раз Два 27 апреля 2017 14:18

    Молодцы ребята!

  • Media Media 27 апреля 2017 14:27

    Признаться неожидал. Прямо таки заявили о своих недостатках.
    Теперь эстафету нужно передать и другим службам, в том числе органам ГАИ. Пусть разместят информацию о количестве нарушений ПДД их инспекторами.

  • Ahmad Vahidov 27 апреля 2017 14:27

    “Нарушений, связанных с превышением скорости, зафиксировано не было“ И не удивительно, при скорости движения наших автобусов в 10-15 км/час

  • Валерия ) 27 апреля 2017 14:37

    На остановках по часу стоят!!! А когда нужно не останавливают… А про перегонки вообще молчу!!!

  • Руслан Курбанов 27 апреля 2017 15:13

    Учитывались ли их габариты? Если автобус пропустит пешехода он автоматом на красный еще будет на перекрестке.

  • Славик К. 27 апреля 2017 15:34

    Хотелось бы услышать о принятых мерах.
    Эти “водители“ возят людей и гоняют на красный свет, даже под камерами.
    Что они делают на окраинах — Страх и Ужас!

  • Vladimir Mikulitski 27 апреля 2017 16:02

    Вот про нарушение скорости зря сказали, откуда они возьмутся если маршрутов автобусов нет там, где есть камеры, которые фиксируют скорость:)

  • Хабибулин Радмир Хасанович 27 апреля 2017 18:08

    Ruslan Kurbanov
    Раньше вроде бы сказали, что проезд стоп-линии даже на желтый не считается, а на красный -- уже таки да. Главное -- не заехать на перекресток когда загорелся красный.
    По теме -- я сам стал свидетелем одного такого проскока на прошлой неделе, на 46-м автобусе, возле “Самарканд-Дарвоза“. Кстати, обращаюсь к ГИБДД с требованием поставить снова, наконец, туда камеры наблюдения.

  • Олег Нешта 27 апреля 2017 23:04

    Две недели назад сел в автобус 44 или 95 на конечной на Кадышева. Ехал еле-еле не больше 10 км/ч. Потом как доехал до Крестика увидел что за ним едет 110 и началось. С места газует по максимуму — рвёт машину, педаль в пол. Скорость сумасшедшая, на остановках люди едва успевают сойти с автобуса. Не дело!

  • Алик Мб Стар 28 апреля 2017 21:32

    Зачем скрывать ежедневные наблюдаемые нами пассажирами грубейшие нарушения скоростного режима пассажирских авто, особенно маршруток любого направления?! Почти у 80% маршруток нет эмблемы ограничения скорости, так как они сорваны водителями этого же транспорта, где было указано “ограничение скорости не более 60 км/час“! Устраивают гонки на дорогах, зажим и безобразные поступки не уважения к участникам движения, не включения поворотных сигналов и разворотов аж с третьей полосы дорог, регулярно создавая аварийную ситуацию на дорогах столицы! Почему столичные инспектора ГАИ не реагируют на эти хулиганские действия водителей маршруток, ведь на дорогах транспорта все равны! Такие действия “лихачей-водителей“, можно приравнять к преступлениям подобно террористам, ведь его заложниками не вольно становятся пассажиры, сидящими в салоне этого автобуса или маршрутки! В чём их вина?!

  • Xmd Xmd 29 апреля 2017 17:21

    Интересно, а сколько нарушений ПДД у водителей органов внутренних дел или их не фиксируют (не регистрируют). Сам видел обычное авто (без маячков, опозновательных знаков) с гос. номером милиции проезжает на красный.


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