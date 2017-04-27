Водители «Тошшахартрансхизмат» за месяц 191 раз проехали на «красный»

С 15 марта по 14 апреля водители предприятий «Тошшахартрансхизмат» совершили 191 проезд на запрещающий сигнал светофора.

В период с 15 марта по 14 апреля водители автопредприятий компании «Тошшахартрансхизмат», управляющей общественным транспортом столицы Узбекистана, совершили 191 проезд на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщается на сайте компании, такое количество нарушений зафиксировано только на перекрестках, где работают камеры. Нарушений, связанных с превышением скорости, зафиксировано не было. Но это, как признается в сообщении, связано, скорее всего, с тем, что камеры установлены в основном только на перекрестках.

Стоит отметить, что количество нарушений со временем снизилось — со средних 56 в неделю в первые три недели до 22 в четвертую неделю после запуска в Ташкенте системы автоматизированной фиксации нарушений.

Больше всего нарушений совершили водители автобусных парков №№8, 12 и 18 — 39, 32 и 33 соответственно.