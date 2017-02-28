Рустам Азимов встретился с Реджепом Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в Стамбуле принял делегацию Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Рустамом Азимовым, сообщается на сайте главы Турции. Детали встречи не уточняются. Турецкие СМИ пишут, что встреча, в которой участвовали вице-премьер, министры экономики и обороны Турции, длилась около часа.

Делегация Узбекистана в Стамбуле приняла участие в узбекско-турецком бизнес-форуме, по итогам которого было подписано соглашение о развитии сотрудничества в экономической сфере.

По данным агентства Anadolu, стороны определили 10 ключевых секторов для сотрудничества, включая сельское хозяйство, текстильную отрасль, сферу электроники, химическую промышленность, туризм и логистику.

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, выступая на форуме, отметил, что показатель взаимной торговли, составивший в прошлом году 1,2 млрд долларов, не соответствует имеющимся возможностям двух стран. Он призвал к пересмотру соглашения об инвестициях, подписанного в 1995 году, и заключению соглашения о свободной торговле или о торговых преференциях.

Согласно данным турецкой статистики, экспорт из Турции в Узбекистан в 2016 году вырос с 488,5 млн долларов годом ранее до 533,3 млн долларов, в то время как импорт из Узбекистана снизился с 711,5 млн долларов до 709,2 млн долларов.

Рустам Азимов в своем выступлении отметил, что Узбекистан надеется на сотрудничество с Турцией в нефтехимической отрасли. По его словам, в Узбекистане действуют два нефтеперерабатывающих завода и возводится третий.

«Мы также можем сотрудничать в сферах добычи и переработки таких полезных ископаемых в Узбекистане, как золото, серебро и уран», — цитирует вице-премьера Anadolu.

Еще одной сферой сотрудничества могут стать проекты строительства железных и автомобильных дорог, добавил он.

Рустам Азимов напомнил, что Турция была первой страной, признавшей независимость Узбекистана, и подчеркнул: «Народ Узбекистана этого никогда не забудет».

Текст: «Газета.uz» 1 891