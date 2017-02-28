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Фото: Всемирная федерация таэквондо

Таэквондисты Узбекистана завоевали 16 наград в ОАЭ

Члены сборной Узбекистана завоевали 16 наград международного турнира по таэквондо в ОАЭ.

Сегодня, 20:49   Спорт  

Представители сборной Узбекистана по таэквондо (WTF) завоевали 16 медалей на международном рейтинговом турнире Fujairah Open 2017 в Эль-Фуджайре (ОАЭ) 23−25 февраля. В соревнованиях приняли участие около 589 спортсменов из 35 стран.

Как сообщает Ассоциация таэквондо Узбекистана, всего национальная команда выиграла три золотые, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.

В состязаниях кадетов в возрасте 12−14 лет Амирбек Тураев (-37 кг), Азизбек Рахмонбердиев (-49 кг) и Даниил Ким (-33 кг) поднялись на высшую ступень пьедестала почета, а Жавохир Холмуродов (-37 кг) удостоился серебряной медали, уступив своему соотечественнику в финале.

Среди юниоров (15−17 лет) вице-чемпионкой турнира стала Зухра Очилова (-63 кг). Ислом Юлдашeв (-78 кг), Динора Мухторова (-44 кг) и Феруза Содикова (-63 кг) — обладатели «бронзы».

В копилку сборной серебряные награды среди взрослых (от 17 лет) принесли Никита Рафалович (-74 кг), Шухрат Салаев (-63 кг) и Нигора Турсункулова (-67 кг). Третьи места заняли Валентин Хегай (-54 кг), Максим Рафалович (-80 кг), Темур Уролов (-58 кг), Мафтуна Эргашeва (-73 кг) и Свeтлана Осипова (+73 кг).

Текст: «Газета.uz»      1 055
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