LG находится рядом в любую секунду

Современный мир можно свернуть одним движением пальца и положить в карман. Занимая пространство, равное ладони, инновационные технологии позволяют не просто быть в курсе всего, что происходит каждую секунду на земле, но и быть рядом с близкими и любимыми людьми, находясь от них за несколько тысяч километров.

Примеров тому немало. Умные часы, позволяющие родителям наблюдать не только за передвижением ребенка в течение дня, но и следить за его состоянием: пульсом, давлением, активностью. Смартфоны, передающие изображение не только фотографий, но и видео в высочайшем качестве. Как иногда важно оперативно передать фотографию любимого человека, смеющегося ребенка, понравившейся вещи в магазине или потрясающего заката.

Смартфоны LG — это не просто аппараты для общения. Это целая «студия», позволяющая современному человеку реализовывать себя во всех направлениях, создавать, творить — на улице, в поезде, в самолете и везде, где вдохновение требует незамедлительных действий и решений. А самое главное — можно оставаться собой, потому что в приоритете у LG всегда была и остается персонализация пользователей.

Технология «интернет вещей» позволяет хозяйке заботиться о своих родных из любого конца мира: разогреть еду в микроволновой печи, поставить стиральную машинку, сделать закуп еды в пустующий холодильник, напомнить супругу и детям съесть продукты, у которых кончается срок годности. Именно такую возможность предоставила компания LG, создавая линейку невероятно умных холодильников или микроволновых печей, сохраняющих изначальный аромат и вкус блюда. И неважно, где сейчас находитесь — в салоне красоты или на деловой конференции в Лондоне: быть рядом с близкими людьми, заботиться о них и говорить о своей любви к ним можно в любую минуту.

И даже если все самые дорогие люди находятся рядом, можно сделать эту теплую и уютную компанию еще ближе. Современные домашние кинотеатры от LG с технологией SmartTV и 4K позволяют собрать даже многочисленную семью у экрана телевизора за просмотром любимой комедии. Благодаря широкому углу обзора любой зритель увидит изображение в неизменном качестве, наслаждаясь звуком, цветом и объемом.

Когда бешеный темп современной жизни и бесчисленные объемы информации, казалось бы, лишают нас возможности близкого общения, тогда на помощь приходят невероятные разработки, помогающие людям сближаться, чувствовать друг друга и делиться самыми важными на свете вещами.

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