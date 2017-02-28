Исполнение закона об ограничении алкоголя и табака названо неэффективным

Проблема несоблюдения закона «Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции», принятого в 2011 году, связана с низкой эффективностью деятельности ответственных за его исполнение структур и организаций, включая правоохранительные органы и администрации образовательных учреждений. Такой вывод сделан специалистами Независимого института по мониторингу формирования гражданского общества (НИМФОГО), который с сентября по декабрь 2016 года провел изучение соблюдения закона.

«На сегодняшний день со стороны ответственных организаций не принимаются должные меры по профилактике и борьбе с подобного рода негативными явлениями в молодежной среде. Не на должном уровне осуществляется исполнение, а также контролирование хода реализации государственных, территориальных и иных программ в области ограничения распространения и употребления алкогольной и табачной продукции, профилактики их негативного воздействия на молодежь», — говорится в сообщении института.

«Очевидна малая эффективность деятельности местных органов самоуправления, чья деятельность предусматривает, согласно принятому закону, осуществление, в рамках своих полномочий, общественного контроля за выполнением государственных, территориальных и иных программ в области профилактики и ограничения распространения и употребления алкогольной и табачной продукции», — отмечается в сообщении.

Анализ информации, полученной за отчетный период, показал, что, несмотря на существующее законодательство и меры, принимаемые в рамках его исполнения, в ряде регионов республики сохраняется проблема с распространением алкогольной и табачной продукции в молодежной среде.

Одной из главных проблем названа продажа в ряде регионов алкогольной и табачной продукции вблизи зданий образовательных учреждений: школ, лицеев, колледжей и вузов, что является нарушением закона. Указанная продукция не может продаваться объектами торговли, расположенными в радиусе менее 500 м от образовательных учреждений. Несоблюдение этого требования выявлено в Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Хорезмской, Ферганской, Наманганской, Самаркандской, Бухарской, Андижанской областях и в Каракалпакстане.

В большинстве увеселительных заведений и торговых точек, реализующих табачную и алкогольную продукцию, в том числе расположенных вблизи образовательных учреждений, отсутствуют предупреждающие надписи, запрещающие продажу данной продукции лицам, не достигшим 20-летнего возраста. Отсутствуют и надписи о вреде алкогольной и табачной продукции, как этого требует закон.

Ссылаясь на данные Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, НИМФОГО сообщает о сохраняющихся фактах размещения рекламы и различных призывов к употреблению алкогольных напитков и табачных изделий на фасадах зданий, в социальных сетях и т. д. В нарушение действующего законодательства отдельными руководителями пунктов общественного питания создаются привлекательные условия к употреблению табачной продукции, в частности, кальяна, говорится в сообщении.

НИМФОГО отмечает необходимость усиления мер для решения проблемы несоблюдения закона, а также профилактической работы по формированию стремления к ведению здорового образа жизни и осознанию молодыми людьми вреда алкогольной и табачной продукцией.

Текст: «Газета.uz» 4 791