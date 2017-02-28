Обзор мировых новостей

SpaceX планирует выполнить коммерческий полет вокруг Луны в 2018 году

Американская компания SpaceX намерена организовать в конце 2018 года коммерческий полет вокруг Луны. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении компании. В нем отмечается, что миссия будет осуществлена с помощью новой пилотируемой версии корабля Dragon, способной брать на борт экипаж. Она будет готова уже к концу текущего года. Dragon возьмет на борт двух космических туристов, которые заплатили «значительную сумму», сообщили в SpaceX. Новый пилотируемый Dragon Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует использовать для совершения полетов на Международную космическую станцию (МКС). Первый полет обновленного Dragon к МКС, как ожидается, будет совершен позднее в этом году. Изначально он не будет брать на борт людей, миссии корабля с членами экипажа начнутся во II квартале 2018 года. После этого, в конце того же года, как раз и планируется коммерческий полет вокруг Луны. В роли носителя Dragon выступит тяжелая версии ракеты Falcon 9, которая пока находится на стадии разработки, ее первые тестовые запуски пройдут летом этого года. Как сообщили в SpaceX, запуск Dragon с двумя космическими туристами на борту будет произведен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) с той же площадки, с которой стартовали корабли в рамках программы пилотируемых полетов Apollo. // ТАСС

Палата лордов намерена затормозить законопроект по запуску Brexit

Палата лордов (верхняя палата) британского парламента в среду проведет голосование по вопросу о статусе европейских граждан, живущих в Великобритании и, как ожидается, потребует от правительства немедленных гарантий их прав. Тем самым парламентарии затормозят прохождение через парламент законопроекта о процедуре выхода страны из ЕС, сообщают британские СМИ со ссылкой на источники в верхней палате. Премьер-министр страны Тереза Мэй не раз говорила, что правительство гарантирует статус европейских граждан в Великобритании только на основе принципа взаимности, то есть только при условии ответных мер со стороны ЕС в отношении британцев, живущих в континентальной Европе. В то время как в палате общин (нижняя палата парламента) большинство парламентариев — члены правящей Консервативной партии, и внесенный правительством законопроект о запуске процедуры Brexit не встретил там особого сопротивления, в палате лордов к Консервативной партии принадлежат лишь 252 из 800 пэров. Как ожидается, палата лордов на голосовании в среду днем выскажется за то, чтобы права европейцев были гарантированы немедленно. Если это действительно произойдет, палате общин придется проводить повторное голосование по соответствующей поправке, что затянет процесс принятия законопроекта и, соответственно, может помешать правительству успеть запустить процесс выхода страны из ЕС до конца марта. На следующей неделе ожидается еще одно важное голосование. Лорды могут потребовать, чтобы обещание правительства дать парламенту возможность проголосовать по итоговым договоренностям с ЕС об условиях выхода Великобритании из ЕС обрело форму закона. // РИА Новости

Открытие в Казахстане банка низкообогащенного урана МАГАТЭ запланировано на август

Официальная церемония открытия банка низкообогащенного урана МАГАТЭ планируется на 29 августа. Об этом в интервью Службе новостей ООН сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко. Роман Василенко напомнил, что 27 августа 2015 года в Астане было подписано соглашение между Казахстаном и МАГАТЭ о создании банка низкообогащенного уранового топлива под эгидой этой международной организации в составе ООН. Это соглашение было ратифицировано Казахстаном в прошлом году. Сейчас идет строительство здания для банка. Ожидается, что оно позже в текущем году будет готово. Он выразил надежду на то, что в церемонии открытия примут участие Президент Казахстана и Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано. // Центр новостей ООН

VimpelCom объявил о смене названия и профиля деятельности

Холдинг VimpelCom Ltd, которому, в частности, принадлежит сотовый оператор «Билайн», намерен сменить название на VEON. Как отмечается в сообщении компании, это решение должно быть одобрено на внеочередном собрании акционеров, назначенном на конец марта; при этом компания начинает позиционировать себя не как телекоммуникационная, а как специализирующаяся на цифровых технологиях. При этом все бренды, под которыми «дочки» холдинга предоставляют услуги сотовой связи, сохранятся, пояснил представитель VimpelСom. Как отмечается в сообщении компании, за последнее время холдинг пережил серьезную реструктуризацию и хочет вернуться к росту после нескольких лет падения: «Сегодня компания не та, какой она была 24 месяца назад. И именно в этот момент она перейдет от телекоммуникационного бизнеса к технологической компании VEON». // РБК

MediaTek и Nokia объединяются для создания первых сетей и устройств 5G

Компании MediaTek и Nokia объявили о сотрудничестве с целью разработки нового поколения мобильной связи, основанной на технологии сетей пятого поколения. В рамках этого партнерства на рынок будет выведена рабочая 5G-система, созданная для мобильных операторов и пользователей. MediaTek и Nokia сконцентрируются на создании прототипа системы 5G New Radio к началу 2018 года. Конечной целью компаний является внедрение 5G-сетей от Nokia в паре с поддерживающими сети пятого поколения чипсетами от MediaTek, чтобы на рынке быстрее появились устройства нового стандарта. «Сотрудничая с компанией Nokia, мы привлекаем мобильных операторов к процессу технических решений, что должно ускорить внедрение 5G и обеспечить полную функциональность стандарта на сетевом оборудовании и на различных устройствах», — рассказал Кевин Джоу, директор по технологиям компании MediaTek. // 4PDA

Текст: «Газета.uz» 821