EN РУ O`Z ЎЗ
28 февраля, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Генпрокуратура

Генпрокуроры Узбекистана и КНР провели встречу

Генпрокурор Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев встретился со своим китайским коллегой Цао Цзяньмином.

Сегодня, 09:27   Политика  

Генеральный прокурор Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев провел в Пекине встречу с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китая Цао Цзяньмином, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Стороны обсудили состояние и перспективы межведомственного взаимодействия. По итогам встречи была подписана программа сотрудничества на 2017−2018 годы.

Стороны также подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Высшими учебными курсами Генеральной прокуратуры Узбекистана и Государственным институтом прокуроров Верховной народной прокуратуры КНР.

Текст: «Газета.uz»      297
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 09:31

Рустам Азимов встретился с Реджепом Эрдоганом

Вчера, 19:41

В бизнес-центре на Амира Темура вновь произошел пожар

Вчера, 18:37

«Локомотив» обыграл «Аль-Ахли» в Лиге чемпионов Азии (+фото, видео)

Вчера, 17:51

LG представила новый смартфон G6 с дисплеем FullVision

Вчера, 14:43

MMA: Улугбек Гадоев стал триумфатором турнира Bars Night Battle

Вчера, 13:51

Общественные работы станут новым видом уголовного наказания

Вчера, 13:05

За месяц от бешенства привито 67 тысяч собак

Вчера, 12:47

НАК начнет выполнять рейсы в Душанбе с апреля

Популярное

Борцы Узбекистана выиграли 10 медалей международного турнира

«Локомотив» обыграл «Аль-Ахли» в Лиге чемпионов Азии (+фото, видео)

Общественные работы станут новым видом уголовного наказания

MMA: Улугбек Гадоев стал триумфатором турнира Bars Night Battle