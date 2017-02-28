Генпрокуроры Узбекистана и КНР провели встречу

Генеральный прокурор Узбекистана Ихтиёр Абдуллаев провел в Пекине встречу с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китая Цао Цзяньмином, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Стороны обсудили состояние и перспективы межведомственного взаимодействия. По итогам встречи была подписана программа сотрудничества на 2017−2018 годы.

Стороны также подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Высшими учебными курсами Генеральной прокуратуры Узбекистана и Государственным институтом прокуроров Верховной народной прокуратуры КНР.

Текст: «Газета.uz» 297