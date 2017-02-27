Борцы Узбекистана выиграли 10 медалей международного турнира

Молодые борцы Узбекистана завоевали 10 медалей на международном турнире по вольной, женской и греко-римской борьбе среди молодежи до 23 лет, посвященном памяти Петко Сиракова и Иван Илиева. В соревнованиях, прошедших 24−26 февраля в Варне (Болгария), приняли участие 213 спортсменов из 15 стран.

Как сообщила пресс-служба НОК, сборная Узбекистана по борьбе под руководством тренеров Олимжона Хикматова и Абдурауфа Бозорбоева выиграли пять золотых и пять бронзовых медалей. Среди вольников «золота» удостоились Рустам Жураев (50 кг) и Баходир Аслонов (97 кг) . Рамазан Ибодов (65 кг), Мухаммадали Мухторов (70 кг) и Хасанбой Рахимов (125 кг) стали бронзовыми призерами состязаний.

В греко-римском стиле борьбы Ислам Бахомов (59 кг), Мирзобек Рахматов (66 кг) и Жалгас Бердимуратов (80 кг) поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Обладателями «бронзы» стали Турабек Тиркашев (59 кг) и Фазлиддин Намозов (71 кг).

Мирзобек Рахматов стал победителем в номинации «Лучшая техника» .

Текст: «Газета.uz» 525