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Фото: parliament.gov.uz

Общественные работы станут новым видом уголовного наказания

В Узбекистане в качестве уголовного наказания будут введены обязательные общественные работы.

Сегодня, 13:51   Общество  

В Узбекистане в систему уголовных наказаний планируется ввести «обязательные общественные работы». Соответствующие поправки в первом чтении 24 февраля рассмотрела Законодательная палата Олий Мажлиса, сообщила информационная служба палаты.

Введение в систему уголовных наказаний обязательных общественных работ предусмотрено октябрьским указом главы государства о реформировании судебно-правовой системы и усилении гарантий защиты прав и свобод граждан. Новшество направлено на усиление мер исправительно-воспитательного воздействия посредством привлечения к общественно полезному труду.

Напомним, что в соответствии с упомянутым выше указом с 1 апреля в Узбекистане упраздняется уголовное наказание в виде ареста, срок задержания подозреваемых в совершении преступления лиц сокращается с 72 до 48 часов, а предельный срок применения мер пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста, а также предварительного следствия сокращается с 1 года до 7 месяцев.

Текст: «Газета.uz»      1 534

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