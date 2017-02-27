EN РУ O`Z ЎЗ
27 февраля, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: «Газета.uz»

НАК начнет выполнять рейсы в Душанбе с апреля

Национальная авиакомпания Узбекистана будет выполнять рейсы из Ташкента в Душанбе с апреля.

Сегодня, 12:47   Экономика  

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» начнет выполнять рейсы из Ташкента в Душанбе (Таджикистан) с апреля, сообщила пресс-служба перевозчика. Согласно летнему расписанию НАК, вводимому с 26 марта, рейсы будут осуществляться на самолетах А320 по вторникам и субботам.

В ноябре прошлого года Узбекистан и Таджикистан договорились с начала 2017 года возобновить авиасообщение, прекращенное в 1992 году. Авиарейсы будут осуществляться с таджикской стороны — компанией «Сомон-Эйр», с узбекской — «Узбекистон хаво йуллари». Первый рейс «Сомон-Эйр» был запланирован на 20 февраля, но был отменен из-за несвоевременного предоставления документов таджикской авиакомпанией.

С апреля «Узбекистон хаво йуллари» также открывает рейсы в Лахор (Пакистан) — по средам и четвергам. Кроме того, в весенне-летней навигации увеличивается частота рейсов в Нью-Йорк, Сеул, Минеральные Воды, Сочи и Астану. На направлениях в Дубай, Москву и Стамбул полеты будут выполняться на лайнерах Boeing-787 Dreamliner.

Текст: «Газета.uz»      2 641
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 13:51

Общественные работы станут новым видом уголовного наказания

Сегодня, 13:05

За месяц от бешенства привито 67 тысяч собак

Сегодня, 11:33

Борцы Узбекистана выиграли 10 медалей международного турнира

Сегодня, 10:00

Интернет-провайдер TPS: 17 лет онлайн

Сегодня, 09:54

Обзор мировых новостей

Сегодня, 09:00

MEDIAPARK и Señor & Señorita вернут 20% от покупки

Вчера, 14:04

МЧС: Ящур в Ташкентской области не обнаружен

25 февраля 17:17

Памятник Абдулле Орипову установят в Карши

Популярное

MEDIAPARK и Señor & Señorita вернут 20% от покупки

Общественные работы станут новым видом уголовного наказания

Назначены главы Минкульта и Госкомспорта

МЧС: Ящур в Ташкентской области не обнаружен