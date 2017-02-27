НАК начнет выполнять рейсы в Душанбе с апреля

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» начнет выполнять рейсы из Ташкента в Душанбе (Таджикистан) с апреля, сообщила пресс-служба перевозчика. Согласно летнему расписанию НАК, вводимому с 26 марта, рейсы будут осуществляться на самолетах А320 по вторникам и субботам.

В ноябре прошлого года Узбекистан и Таджикистан договорились с начала 2017 года возобновить авиасообщение, прекращенное в 1992 году. Авиарейсы будут осуществляться с таджикской стороны — компанией «Сомон-Эйр», с узбекской — «Узбекистон хаво йуллари». Первый рейс «Сомон-Эйр» был запланирован на 20 февраля, но был отменен из-за несвоевременного предоставления документов таджикской авиакомпанией.

С апреля «Узбекистон хаво йуллари» также открывает рейсы в Лахор (Пакистан) — по средам и четвергам. Кроме того, в весенне-летней навигации увеличивается частота рейсов в Нью-Йорк, Сеул, Минеральные Воды, Сочи и Астану. На направлениях в Дубай, Москву и Стамбул полеты будут выполняться на лайнерах Boeing-787 Dreamliner.

Текст: «Газета.uz» 2 641