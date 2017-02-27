Интернет-провайдер TPS: 17 лет онлайн

Компания TPS уже 17 лет предоставляет свои услуги в сфере телекоммуникаций на рынке всего Узбекистана, стабильно занимая одно из ведущих мест среди интернет-провайдеров.

Гармонично развивающийся сервис обслуживания, оборудование и технологии помогают тысячам пользователей ежедневно пользоваться интернетом, не выходя из дома и не прибегая к помощи интернет-кафе, а так же, не тратя большие финансовые средства на мобильный интернет.

За годы работы команда TPS зарекомендовала себя с положительной стороны, обновляя и модернизируя свой сервис не только в столице, но и по всей Республике Узбекистан.

Тарифные планы на интернет и прочие дополнительные функции отличаются соотношением цена-качество-доступность и имеют возможность удовлетворить потребности большинства абонентов, начиная с сегмента студентов, заканчивая домохозяйками и бизнесменами.

Ежегодно тарифные планы TPS обновляются и становятся доступнее, предоставляя большую скорость и объем трафика по меньшей цене.

И этот год не стал исключением: с 20 января 2017 года абонентам компании стали доступны новые расширенные тарифные планы. Как утверждает провайдер, новые тарифы подойдут самым разным абонентам.

Каждый абонент может подобрать для себя наиболее подходящий вариант тарифного плана в зависимости от времени использования интернета и объема предоплаченного трафика.

А для пользователей, которые привыкли ни в чем себя не ограничивать и не считать гигабайты, компания TPS представила безлимитные тарифные планы.

Так же для всех абонентов TPS действует программа лояльности — система накопления бонусных баллов, благодаря которой, чем дольше клиент с TPS, тем больше у него баллов, которые можно потратить на дополнительные услуги и интернет-пакеты.

Еще одним приятным бонусом для пользователей компании является бесплатный и неограниченный доступ к внутренним ресурсам и доступ к приложению Allplay.

Allplay

Телевидение, фильмы и сериалы в одном приложении, которые доступны на устройствах в любой точке дома, что позволяет сделать просмотр передач, кино или телесериалов более комфортным.

Player.uz

Ежедневно пополняющийся онлайн-портал, который предоставляет возможность просмотра наиболее популярных сериалов, фильмов и телешоу, а также трейлеров к фильмам. Сайт обновляется ежедневно. Перейдя в соответствующий раздел, вы можете включиться в обсуждение интересующего вас сериала.

Topmusic.uz

Музыкальный архив современной музыки разных стилей и направлений. На сайте всегда доступны синглы, альбомы, а также клипы известных исполнителей.

Подробнее узнать о подключении, а так же ознакомиться со всеми услугами и тарифными планами компании можно на сайте tps.uz или по телефону: 150−00−00.

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