MEDIAPARK и Señor & Señorita вернут 20% от покупки

Приближается прекрасный весенний праздник — 8 марта, и многие спешат купить особенные подарки, которые принесут радость любимым дамам и сделают их счастливыми.

С заботой о дорогих покупателях с 25 февраля по 8 марта в магазинах Señor & Señorita и MEDIAPARK стартует акция «Вернем 20% от покупки». По ней, делая покупку на 800 тысяч сумов и выше, можно получить 20% от суммы на бонусную карту, которая поможет сделать еще более выгодные покупки, так как начисленную сумму можно использовать для оплаты следующих покупок.

Магазины Señor & Señorita — это настоящий рай для женщин. Здесь можно подобрать все для создания комфорта и уюта дома: качественное, гиппоаллергенное постельное белье, аромасвечи и аромадиффузоры, красивая фарфоровая посуда на любой случай, аксессуары для декора. Все — это маленькие женские слабости, которые делают женщину счастливой.

В магазинах бытовой техники и электроники MEDIAPARK можно подобрать особенный подарок для родных и близких. Например, в подарок отлично подойдет мелкая бытовая техника: миксер, блендер или увлажнитель воздуха, а также средства для красоты и здоровья, такие как массажеры, выпрямители, плойки, эпиляторы и многое другое. В ассортименте представлено более 10 моделей каждой категории товаров, поэтому покупатель может сравнить характеристики, цены, а также получить подробную информацию у консультантов в магазинах и сделать правильный выбор.

Всегда приятно дарить тепло и радость любимым. Пусть каждая подаренная вещь займет особое место в сердце мамы, жены, бабушки. MEDIAPARK и Señor & Señorita приглашают отметить праздники вместе.

Подробные условия акций можно узнать на официальных сайтах магазинов mediapark.uz и senorandsenorita.uz, а также по номерам: (+99871) 203−33−33, (+99871) 202−77−00.

Магазины:

Señor & Señorita

Магазин №1 Адрес: Шайхонтохурский район, ТЦ MEDIAPARK Караташ, 2-й этаж.

Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана.

Магазин №2 Адрес: Сергелинский район, ул. Янги Сергели.

Ориентир: ТЦ MEDIAPARK Сергели, Авторынок Сергели.

Режим работы: с 10:00 до 22:00 без выходных.



MEDIAPARK

Караташ Адрес: Шайхонтохурский район, Караташ 11А



Рохат Адрес: Ахангаранское шоссе, 2.

Ориентир: Круг Рохата.

Сергели Адрес: ул. Янги Сергели.

Ориентир: Авторынок Сергели.

Режим работы: с 10:00 до 20:00 без выходных.

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