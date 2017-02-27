EN РУ O`Z ЎЗ
27 февраля, Понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

MEDIAPARK и Señor & Señorita вернут 20% от покупки

Магазины домашних аксессуаров Señor & Señorita и ТЦ MEDIAPARK объявляют о начале совместной весенней акции.

Сегодня, 09:00   Общество     на правах рекламы

Приближается прекрасный весенний праздник — 8 марта, и многие спешат купить особенные подарки, которые принесут радость любимым дамам и сделают их счастливыми.

С заботой о дорогих покупателях с 25 февраля по 8 марта в магазинах Señor & Señorita и MEDIAPARK стартует акция «Вернем 20% от покупки». По ней, делая покупку на 800 тысяч сумов и выше, можно получить 20% от суммы на бонусную карту, которая поможет сделать еще более выгодные покупки, так как начисленную сумму можно использовать для оплаты следующих покупок.

Магазины Señor & Señorita — это настоящий рай для женщин. Здесь можно подобрать все для создания комфорта и уюта дома: качественное, гиппоаллергенное постельное белье, аромасвечи и аромадиффузоры, красивая фарфоровая посуда на любой случай, аксессуары для декора. Все — это маленькие женские слабости, которые делают женщину счастливой.

В магазинах бытовой техники и электроники MEDIAPARK можно подобрать особенный подарок для родных и близких. Например, в подарок отлично подойдет мелкая бытовая техника: миксер, блендер или увлажнитель воздуха, а также средства для красоты и здоровья, такие как массажеры, выпрямители, плойки, эпиляторы и многое другое. В ассортименте представлено более 10 моделей каждой категории товаров, поэтому покупатель может сравнить характеристики, цены, а также получить подробную информацию у консультантов в магазинах и сделать правильный выбор.

Всегда приятно дарить тепло и радость любимым. Пусть каждая подаренная вещь займет особое место в сердце мамы, жены, бабушки. MEDIAPARK и Señor & Señorita приглашают отметить праздники вместе.

Подробные условия акций можно узнать на официальных сайтах магазинов mediapark.uz и senorandsenorita.uz, а также по номерам: (+99871) 203−33−33, (+99871) 202−77−00.

Магазины:

Señor & Señorita

  • Магазин №1
    • Адрес: Шайхонтохурский район, ТЦ MEDIAPARK Караташ, 2-й этаж.
    Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана.
  • Магазин №2
    • Адрес: Сергелинский район, ул. Янги Сергели.
    Ориентир: ТЦ MEDIAPARK Сергели, Авторынок Сергели.
    Режим работы: с 10:00 до 22:00 без выходных.

MEDIAPARK

  • Караташ
    • Адрес: Шайхонтохурский район, Караташ 11А
  • Рохат
    • Адрес: Ахангаранское шоссе, 2.
    Ориентир: Круг Рохата.
  • Сергели
    • Адрес: ул. Янги Сергели.
    Ориентир: Авторынок Сергели.
    Режим работы: с 10:00 до 20:00 без выходных.

На правах рекламы. Товары сертифицированы.

 476
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Вчера, 14:04

МЧС: Ящур в Ташкентской области не обнаружен

25 февраля 17:17

Памятник Абдулле Орипову установят в Карши

25 февраля 17:12

Санжар Рахманов превзошел мексиканского боксера

25 февраля 08:30

Президент посещает Кашкадарью

24 февраля 18:52

Куда сходить на выходных в Ташкенте

24 февраля 15:44

Назначены главы Минкульта и Госкомспорта

24 февраля 11:33

Пешеходные переходы станут чуточку безопаснее (+фото)

24 февраля 11:05

Обзор мировых новостей

Популярное

Назначены главы Минкульта и Госкомспорта

Шавкат Мирзиёев прибыл в Кашкадарьинскую область

Обзор мировых новостей

Пешеходные переходы станут чуточку безопаснее (+фото)