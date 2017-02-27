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Фото: «Газета.uz»

В бизнес-центре на Амира Темура вновь произошел пожар

В 12-этажном здании бизнес-центра на просп. Амира Темура в столице произошел пожар.

Сегодня, 19:41   Общество  

На 8-м этаже 12-этажного офисного здания в центре Ташкента (просп. Амира Темура, 25) в понедельник произошел пожар. В сентябре 2015 года в этом же здании из-за пожара сильно пострадала фасадная часть.

Как сообщили «Газете.uz» в Управлении пожарной безопасности ГУВД Ташкента, сообщение о возгорании было получено в 17:30. За считаные минуты на место происшествия прибыли пожарные. В 17:50 пожар был локализован и в 17:54 полностью ликвидирован.

В результате пожара пострадало 20 кв. м площади, включая имущество, комнаты, арендуемой ООО Silver Water Gold Fish и принадлежащее ООО «Монтаж курилиш хизмат». Огонь также повредил рамы комнаты этажом выше, арендатором которой является ООО Navei.

По информации УПБ, пострадавших в пожаре нет. В настоящее время устанавливаются причины пожара.

Текст: «Газета.uz»      4 822
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