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МЧС: Ящур в Ташкентской области не обнаружен

МЧС опровергло сообщения о заболевании ящуром крупного рогатого скота в Ахангаранском районе.

Сегодня, 14:04   Общество  

Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана опровергло сообщения зарубежных СМИ о заболевании ящуром домашнего крупного рогатого скота в населенном пункте «Янги хаёт» Ахангаранского района Ташкентской области.

Как сообщила пресс-служба МЧС, группа ветеринарных специалистов под руководством заместителя Главного ветеринарного управления Минсельводхоза С. Оккиева при участии сотрудников МЧС и председателя махаллинского схода граждан «Янги хаёт» провела изучение эпизоотической ситуации на месте.

В ходе изучения путем подворного обхода и осмотра содержащегося жителями села крупного и мелкого рогатого скота клинических признаков ящура не обнаружено. Для проведения лабораторных исследований взяты образцы проб.

В ходе разговора с жителями, содержащими домашний скот, факты заболевания его ящуром и тем более падежа от него не нашли подтверждения.

В 2016 году Главным ветеринарным управлением Минсельводхоза было приобретено 4,5 миллиона доз вакцины против ящура, за счет которых весь крупный рогатый скот в буферных зонах республики охвачен вакцинацией против ящура.

Эпизоотическая ситуация на территории Узбекистана благоприятна, отмечается в сообщении.

Текст: «Газета.uz»      3 130
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