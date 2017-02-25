Памятник Абдулле Орипову установят в Карши

В Карши будет установлен памятник народному поэту, Герою Узбекистана Абдулле Орипову, сообщило УзА. В ходе поездки в Кашкадарьинскую область в воскресенье Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами памятника Абдулле Орипову и реконструкции мавзолея Абул-Муина Насафи.

Памятник поэту, написавшему текст государственного гимна Узбекистана, будет установлен на улице Узбекистон в Карши. Знакомясь с проектом, глава государства отметил необходимость открыть здесь школу имени Абдуллы Орипова и посвященный его жизни и творчеству музей.

Абул-Муин Насафи — великий ученый XI века, внесший огромный вклад в развитие исламской культуры. Его труды по сей день имеют высокую научную ценность. Президент дал рекомендации по благоустройству мавзолея, созданию условий для паломников, организации здесь библиотеки, а также переводу произведений ученого.

В Карши Шавкат Мирзиёев также посетил реконструируемый парк культуры и отдыха имени Алишера Навои. Проект стоимостью 8,7 млрд сумов реализуется ООО «Асинза-БЗ». В парке планируются установка современных аттракционов производства китайской Zhengzhou Beston Amusement Equipment, строительство спортивных и детских площадок.

«Наша основная цель — удовлетворение нужд населения, создание всех возможностей для благоприятной жизни людей, — сказал Президент. — Если люди в свободное от работы время будут здесь достойно отдыхать, видеть радость и слышать веселый смех своих детей и внуков, это будет воодушевлять их на новые свершения».

Текст: «Газета.uz» 2 182