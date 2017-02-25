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Фото: instagram.com/dcblackkobra

Санжар Рахманов превзошел мексиканского боксера

Санжар Рахманов одержал седьмую победу на профессиональном ринге.

Сегодня, 17:17   Спорт  

Непобежденный боксер из Узбекистана Санжар Рахманов успешно выступил на профессиональном вечере бокса ShoBox: The New Generation 24 февраля в Темекуле (Калифорния, США). Шоу было организовано промоутерской компанией легендарного боксера Флойда Мейвезера, который накануне отпраздновал свое 40-летие. Телеканал Showtime транслировал все девять поединков вечера.

Showtime New Generation — боксерская серия турниров, где выступает новое поколение боксеров.

27-летний уроженец Андижана вышел на ринг против 25-летнего мексиканца Жозе Марруфо (10−6−2, 0 КО). Поединок получился зрелищным и близким. Соперник смог навязать борьбу Санжару Рахманову, однако по итогам восьми раундов узбекистанец одержал победу решением судей.

«Мы выиграли бой! Но я хочу выразить свое почтение Жозе Марруфо, который дал настоящий бой моему подопечному, — заявил наставник узбекистанского боксера Дьюи Купер. — Он помог Санжару Рахманову стать лучше, проведя с ним наравне все восемь раундов, которые получились по-настоящему зрелищными. Мы празднуем победу, но сегодня не было проигравших — оба боксера показали дух и страсть настоящего воина».

Текст: «Газета.uz»      1 203
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