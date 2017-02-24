Президент принял первого вице-премьера Казахстана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23 февраля принял первого заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, прибывшего в Ташкент для участия в заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, сообщило УзА.

Глава государства с удовлетворением отметил положительную динамику в развитии и укреплении узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе встречи лидеров двух государств в Самарканде в сентябре 2016 года, совместно прорабатывается целый ряд перспективных проектов, направленных на кардинальное увеличение объемов и расширение номенклатуры взаимной торговли, а также усиление промышленной кооперации между ведущими предприятиями Узбекистана и Казахстана.

По итогам 2016 года объем товарооборота превысил 2 млрд долларов США. В Узбекистане осуществляют деятельность свыше 230 предприятий с участием казахстанских партнеров.

Президент Узбекистана подчеркнул важность наращивания плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего путем продвижения и поддержки конкретных проектов сотрудничества в торговой, инвестиционно-технологической и транспортно-коммуникационной сферах.

Особо отмечена необходимость установления и укрепления тесных контактов между регионами двух стран, что открывает широкие возможности для развития торговых связей и культурного обмена.

Аскар Мамин подтвердил готовность Казахстана расширять полномасштабное практическое сотрудничество с Узбекистаном.

Текст: «Газета.uz» 1 069