Назначены главы Минкульта и Госкомспорта

Президент Узбекистана назначил руководителей недавно образованных Министерства культуры и Государственного комитета по физической культуре и спорту. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры.

Министром культуры стал Махмуд Муратов, с 2015 года этого работавший директором Государственного академического большого театра имени Алишера Навои.

Махмуд Муратов в разные годы работал руководителем Государственной филармонии Узбекистана, первым заместителем министра культуры и директором Ташкентского государственного театра музыкальной комедии (оперетты).

Госкомитет по физкультуре и спорту возглавил Рустам Курбанов, с 2009 года занимавший должность директора Музея олимпийской славы.

Рустам Курбанов в разные годы был первым заместителем хокима Ташкента по социальным вопросам, хокимом Бектемирского района столицы, президентом Национального олимпийского комитета, председателем компании «Узбектуризм», а также министром по делам культуры и спорта.

Текст: «Газета.uz» 3 631