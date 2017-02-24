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Шоди-бобо Хушбоков.

Фото: Фарход Абдурасулов / УзА

Президент подарил аксакалу из Сурхандарьи автомобиль Captiva

Шавкат Мирзиёев подарил автомобиль Captiva аксакалу Шоди-бобо Хушбокову, дом которого посетил в ходе поездки по Сурхандарье.

Сегодня, 11:57   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил автомобиль Captiva 84-летнему аксакалу Шоди-бобо Хушбакову, сообщило УзА. Его дом глава государства посещал в ходе поездки по Сурхандарьинской области 10−11 февраля.

«Мы говорили с главой нашего государства о жизни семьи, махалли, воспитании, учебе и работе детей и внуков, секретах земледелия, происходящих в стране преобразованиях, в общем, обо всем, — рассказал аксакал. — Президент, глядя на наш приусадебный участок, сказал, что хорошо знает Сурхандарью, на плодородной земле которой можно получать богатые урожаи».

Шоди-бобо Хушбаков и его семья на своем приусадебном участке собирают три урожая в год, сажая ранний картофель, помидоры, бахчевые культуры и зелень. В прошлом году аксакал только от картофеля получил доход в более чем 25 млн сумов.

«Один клубень выращенного отцом картофеля вытягивает до 800 граммов, — говорит сын Шоди-бобо Шокир Хушбоков. — Многие спрашивают, в чем тут секрет. Конечно, отец учил нас тщательно готовить почву, удобрять ее, выбирать хорошие семена. Но главный его секрет — это упорный труд и любовь к земле».

Аксакал поблагодарил Президента за подарок и отметил, что ценность его не в стоимости машины, а во внимании и заботе о человеке. «Я горжусь этим», — сказал он.

Текст: «Газета.uz»      4 047
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