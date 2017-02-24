Обзор мировых новостей

В Женеве начались переговоры по Сирии с участием правительсвенной делегации и оппозиции

В Женеве начался новый раунд переговоров по Сирии. В Швейцарию прибыли правительственная делегация и представители оппозиции. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура отметил, что не ждет быстрого успеха. Основные темы, которые предстоит обсудить, — создание правительства, подготовка конституции и будущие выборы. Своим мнением о том, как пройдет встреча, делится сирийский писатель и журналист Омар Куш. «Я думаю, что прийти к согласию в ходе этого раунда перегоровов будет сложно, поскольку сильно ощущается отсутствие Соединенных Штатов. Вместо того, чтобы играть эффективную роль, они решили остаться наблюдателями. И это снизит результативность переговоров». Ранее США поддерживали оппозицию. Однако новая администрация пока старается воздерживаться от однозначных оценок. В прошлом году стороны конфликта встречались трижды. Но безрезультатно. За шесть лет жертвами войны стали уже более 400 тысяч человек. // Euronews

Ирак: правительственные силы заняли аэропорт Мосула

Иракские вооруженные силы вошли на территорию аэропорта Мосула, который удерживали боевики группировки «Исламское государство». Командование иракской армией опровергло появившиеся сообщения о том, что аэропорт полностью перешел в ее руки. Операция продолжается, идет зачистка территории аэропорта от боевиков. Но большая его часть освобождена. «Это главный въезд в аэропорт Мосула, а справа взлетная полоса. А там здание аэропорта. Все это было освобождено очень быстро, несмотря на сопротивление», — рассказывает один из командиров армейского спецназа, штурмовавшего аэропорт. Аэропорт Мосула — стратегически важный объект на пути к западным кварталам города, удерживаемым радикальными исламистами. Одновременно с операцией по освобождению аэропорта армейский спецназ начал штурм военной базы на южной окраине Мосула. В наступлении на город участвуют тысячи иракских военных, которых поддерживает артиллерия и Военно-воздушные силы. Западная часть Мосула меньше уже освобожденной восточной, но она гуще заселена и там расположен старый город с его узкими улочками, где крайне трудно вести боевые действия. // Euronews

Полиция установила вещество, которым отравили Ким Чен Нама

Полиция установила вещество, с помощью которого был убит Ким Чен Нам — брат лидера КНДР Ким Чен Ына. «Малазийская полиция получила предварительные итоги анализов из химического департамента относительно недавней смерти гражданина Северной Кореи», — говорится в пресс-релизе малайзийской полиции. Центр анализа химического оружия департамента полиции провел анализы проб, взятых со слизистой оболочки глаза и лица умершего. Химическое вещество было определено как «VX nerve agent» — отравляющее вещество нервно-паралитического действия. VX причислен к видам химоружию Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 1997 года. // РИА Новости

В ВОЗ обеспокоены стремительным ростом числа случаев заболеваний депрессией

Более 300 миллионов жителей планеты страдают от депрессии. Это психическое нарушение лишает человека возможности нормально функционировать и может даже привести к самоубийству. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), привлекая внимание к стремительному распространению этого заболевания: с 2005 по 2015 год число случаев депрессии во всем мире выросло на 18%, послеродовую депрессию испытывают до 20% рожениц. Депрессия распространена во всех регионах мира. В России от нее страдают 5,5% жителей страны. В Беларуси — 5,6% и в Украине — 6,3%. Однако это только официальные данные. Многие не признают того, что больны и не обращаются за лечением. Эффективные формы лечения включают психосоциальную помощь и медикаментозное лечение. Первый шаг к такому лечению — признать наличие депрессии и обратиться за помощью. Риск возникновения этого нарушения может возрастать из-за экономических неурядиц, безработицы, стихийных бедствий и конфликтов. // Центр новостей ООН

Текст: «Газета.uz» 690