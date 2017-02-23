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Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Архивное фото.

Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан в марте

Президент Узбекистана в марте совершит государственный визит в Казахстан.

Сегодня, 12:29   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в марте совершит государственный визит в Казахстан. Об этом стало известно корреспонденту «Газеты.uz» в ходе 16-го заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Казахстаном, проходящего в четверг в Ташкенте.

Этот визит должен открыть новый этап стратегического партнерства, отметил в приветственном слове первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов. «Проведение нынешнего заседания межправительственной комиссии мы рассматриваем как важное подготовительное мероприятие с целью выработки совместных практических мер по наполнению повестки дня предстоящих встреч на высшем уровне конкретными и значимыми взаимовыгодными проектами», — сказал первый вице-премьер.

Делегацию Казахстана возглавляет первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин. В приветственном слове он отметил, что сотрудничество двух стран развивается динамично и очередное заседание межправкомиссии подтверждает приверженность обеих сторон к укреплению многопланового сотрудничества.

По итогам 2016 года товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном составил более 2 млрд долларов.

Сегодня в стране функционируют 229 предприятий с участием казахстанского капитала, в том числе 192 СП и 37 предприятий со 100-процентным иностранным капиталом.

При Министерстве внешнеэкономических связей и торговли Узбекистана аккредитованы представительства трех казахстанских фирм и компаний.

Текст: «Газета.uz»      2 677
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