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Фото: edu.uz

Ректор РЭУ имени Плеханова награжден орденом «Дустлик»

Орден «Дустлик» вручен ректору Российского экономического университета имени Плеханова от имени Президента Узбекистана.

Сегодня, 13:03   Политика  

Ректор Российского экономического университета имени Плеханова Виктор Гришин награжден орденом «Дустлик» в соответствии с указом Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 17 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.

Орден от имени Президента вручил Виктору Гришину заместитель министра высшего и среднего специального образования Маджит Каримов на торжествах, посвященных 110-летию РЭУ имени Плеханова 19−21 февраля.

Ректор университета выразил признательность за внимание и уважение со стороны правительства Узбекистана, подчеркнув, что эта награда — для всего коллектива университета, и заверил в готовности к укреплению двусторонних отношений.

Текст: «Газета.uz»      14
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