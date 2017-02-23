Ректор РЭУ имени Плеханова награжден орденом «Дустлик»

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Ректор Российского экономического университета имени Плеханова Виктор Гришин награжден орденом «Дустлик» в соответствии с указом Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 17 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.
Орден от имени Президента вручил Виктору Гришину заместитель министра высшего и среднего специального образования Маджит Каримов на торжествах, посвященных 110-летию РЭУ имени Плеханова 19−21 февраля.
Ректор университета выразил признательность за внимание и уважение со стороны правительства Узбекистана, подчеркнув, что эта награда — для всего коллектива университета, и заверил в готовности к укреплению двусторонних отношений.
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