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23 февраля, Четверг Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: «Газета.uz»

Архивное фото.

Ravon Nexia будут собирать в Казахстане

Сборка автомобилей GM Uzbekistan начнется в марте в Казахстане.

Сегодня, 16:33   Экономика  

Казахстанская компания «СарыаркаАвтоПром» (Костанай) в конце марта приступит к сборочному производству автомобилей завода GM Uzbekistan.

Об этом в четверг в рамках 16-го заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Казахстаном в Ташкенте сообщил Андрей Лаврентьев, председатель совета директоров Allur Group, в состав которой входит «СарыаркаАвтоПром».

«Проведены все испытания, ждем заключения от стороны GM Korea о подписании лицензионного соглашения по проекту, к 22 марта готовы к старту производства», — сказал Андрей Лаврентьев.

Он напомнил, что в конце 2016 года «СарыаркаАвтоПром» и GM Uzbekistan подписали соглашение о создании крупноузловой сборки автомобилей асакинского завода на территории Казахстана.

На первоначальном этапе в Костанае будет создано производство по сборке седана Ravon Nexia R3 мощностью 7000 автомобилей в год. Дальше возможно расширение до второй модели — Spark. Вопрос сертификации сейчас решается, отметил глава Allur Group.

По словам Андрея Лаврентьева, компания также рассматривает возможности открытия в Костанае сборки автобусов Isuzu, производимых «СамАвто» (Самарканд), и кооперации в сфере сельхозмашиностроения.

Узбекская сторона на заседании предложила рассмотреть возможность предоставления определенных субсидий на внутренние перевозки автомобилей крупноузловой сборки на территории Казахстана до дилеров и вопросы кредитования производства и продаж автомобилей GM Uzbekistan на казахстанском рынке, в частности, за счет привлечения финансовых ресурсов Банка развития Казахстана.

Текст: «Газета.uz»      4 315
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