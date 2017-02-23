Обзор мировых новостей

Антониу Гутерреш предложил создать в ООН управление по борьбе с терроризмом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил создать во всемирной организации управление по борьбе с терроризмом в ходе встречи государств-членов Генеральной Ассамблеи ООН. Сегодня в ООН существует контртеррористический комитет Совета Безопасности. Структура была учреждена СБ ООН в 2001 году вскоре после терактов 11 сентября в США. Предлагаемая Гутеррешем структура, по его словам, не будет курировать или вмешиваться в работу действующих структур СБ ООН. Докладывать Генеральной Ассамблее ООН будет генсек организации. Он попросил представителей стран-членов всемирной организации представить свои соображения в устном или письменном виде в течение двух недель. Эти вопросы генсек намерен отразить в докладе по реализации контртеррористической стратегии, который будет подготовлен до мая. // РИА Новости

Истощение природных ресурсов чревато дефицитом продовольствия в будущем

Истощение природных ресурсов и рост численности населения обернется дефицитом продовольствия в будущем. Об этом предупреждают эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), призывая государства к переоснащению продовольственных систем, рациональному использованию земельных и водных ресурсов и сокращению добычи ископаемого топлива. В ФАО опасаются, что в будущем из-за роста эксплуатации природных ресурсов, а также увеличения неравенства и повышения уровня радиоактивных осадков вследствие изменения климата человечество не сможет себя прокормить. К 2050 году численность населения достигнет почти 10 миллиардов человек. Такие темпы роста населения приведут к повышению спроса на сельскохозяйственную продукцию на 50% по сравнению с нынешним уровнем. Эксперты полагают, что все больше людей будет потреблять меньше зерновых и больше мяса, фруктов, овощей и обработанных пищевых продуктов. Такая глобальная смена рациона увеличит потребность в ресурсах, что приведет к росту темпов обезлесения, деградации земель и выбросов парниковых газов. Ситуация будет усугубляться последствиями изменения климата. Без таких преобразований к 2030 году 600 миллионов человек все еще будут голодать. В ФАО призывают начать заботиться о каждом гектаре земли, с которого можно получать продовольствие или пресную воду. // Центр новостей ООН

Ученые открыли пригодные для жизни экзопланеты

Фото: NASA / JPL-Caltech. Сравнение планет системы TRAPPIST-1 с Солнечной системой.

Американские и бельгийские астрономы объявили в среду об открытии в созвездии Водолея системы из семи экзопланет, похожих на Землю.Они вращаются вокруг одиночной звезды TRAPPIST-1 и могут оказаться пригодными для жизни, сообщил глава научного подразделения NASA Томас Цурбухен. «Три из этих планет находятся в „зоне жизни“, где вода в жидком состоянии может скапливаться на поверхности. На самом деле, при благоприятных атмосферных условиях вода может быть на каждой из этих планет», — считает ученый. Эти экзопланеты расположены на расстоянии в 39 световых лет от Земли. По словам Мишеля Жийона — астрофизика из Лиежского университета в Бельгии, речь идет, по меньшей мере, о «самом значительном открытии за 14 лет». В ближайшие пять лет ученые рассчитывают более подробно изучить открытые ими экзопланеты и, в том числе, исследовать их атмосферу. Для этого они собираются использовать новейший телескоп «Джеймс Уэбб», который будет запущен в космос в октябре следующего года. // Euronews

Всемирное семенохранилище пополнилось 15 тысячами образцов

Фото: flickr.com. Специалисты ICARDA во Всемирном семенохранилище.

Международный центр сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах (ICARDA) успешно отправил 15,4 тысячи образцов семян во Всемирное семенохранилище на Шпицбергене. Семена сыграют решающую роль в развитии устойчивых к климатическим изменениям культур для будущих поколений. ICARDA хранит одну из самых больших и уникальных в мире коллекций сортов семян. Она насчитывает всего 153 тысячи различных образцов культур из плодородного полумесяца в Передней Азии, абиссинской горной местности в Эфиопии и долины Нила. // ICARDA

В Пекине популярные среди пенсионеров уличные танцы станут незаконными

Уличные танцы на городских площадях, столь популярные в китайской столице среди пожилых жителей, могут со следующего месяца оказаться незаконными, если они будут нарушать общественный порядок, сообщает в четверг газета China Daily. Как пишет издание, согласно пересмотренному положению Пекина относительно государственной фитнес-программы, подобные мероприятия не должны нарушать общественный порядок, нарушителям грозит штраф и даже уголовное наказание. Излюбленное занятие китайских пенсионеров — вечерние танцы на городских площадях, все чаще и чаще становится поводом для споров между танцорами и местными жителями, которые недовольны громкой музыкой. Отмечается, что новые правила «демонстрируют решимость муниципальных властей решить проблему уличных танцев и хороший пример урегулирования спора посредством закона». // РИА Новости

Текст: «Газета.uz» 247