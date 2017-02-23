Узбекистан и Казахстан расширят транспортное сообщение

Узбекистан и Казахстан на 16-м заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству в Ташкенте в четверг обсудили возможности более эффективного использования транзитного потенциала и расширения транспортного сообщения.

«Узбекистан заинтересован в транзитном потенциале порта Актау, это будет способствовать продвижению наших товаров на европейском рынке и рынках Средиземноморья», — сказал первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов, сопредседатель комиссии с узбекской стороны.

Было предложено продолжить практику обмена разрешениями на осуществление автомобильно-грузовых перевозок, в том числе из третьих стран, во взаимосогласованном количестве.

Казахстанская сторона выступила с предложением активизировать транспортное сообщение между двумя странами, в частности, сделать ежедневным авиасообщение между Ташкентом и Астаной.

«Если не стимулировать пассажирский поток, то он останется на том же уровне. Если мы дадим на рынок предложение о ежедневных полетах между нашими столицами, это будет стимулировать наши экономические связи, будет способствовать росту деловых контактов», — сказал первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин. Астана готова сама выполнять эти рейсы, отметил сопредседатель комиссии с казахстанской стороны. Сейчас авиаперевозчики двух стран осуществляют полеты между Ташкентом и Астаной два раза в неделю.

На заседании были достигнуты договоренности открыть регулярное автобусное сообщение, а также запустить к Наврузу (21 марта) железнодорожное пассажирское сообщение между Ташкентом и Алматы. Кроме того, ожидается запуск в эксплуатацию казахстанского участка автодороги М-39, связывающей Ташкент с Самаркандом. Автодорога М-39, проходящая через Мактааральский район Казахстана, была закрыта в 2006 году.

«Эти проекты создают позитивный фон в наших отношениях, люди видят вектор развития», — отметил Ачилбай Раматов.

Он сообщил, что накануне руководители компаний «Казахстан темир жолы» и «Узбекистон темир йуллари» достигли договоренности о предоставлении взаимных скидок на тарифы по перевозкам казахстанского зерна и муки, грузов и, соответственно, перевозкам через Казахстан плодоовощной и других видов сельхозпродукции из Узбекистана.

В ходе визита в Казахстан Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в марте намечается подписать солидный пакет документов. В частности, подготовлен проект соглашения о международном автомобильном сообщении, о межрегиональном сотрудничестве, в сфере налогообложения и другие.

Текст: «Газета.uz» 1 890