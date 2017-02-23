Глава Федерации легкой атлетики переизбран

Фото: НОК
На отчетно-выборной конференции Федерации легкой атлетики Узбекистана 22 февраля был избран руководящий состав, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.
На пост председателя спортивной организации единогласно переизбран заместитель премьер-министра Гуломжон Ибрагимов. Его первым заместителем избран зампредседателя правления компании «Узбекнефтегаза» по экономике
На мероприятии было объявлено, что на смежной территории стадиона «Пахтакор»
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