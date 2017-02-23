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Фото: НОК

Глава Федерации легкой атлетики переизбран

В Федерации легкой атлетики Узбекистана провели выборы руководящего состава.

Сегодня, 09:21   Спорт  

На отчетно-выборной конференции Федерации легкой атлетики Узбекистана 22 февраля был избран руководящий состав, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

На пост председателя спортивной организации единогласно переизбран заместитель премьер-министра Гуломжон Ибрагимов. Его первым заместителем избран зампредседателя правления компании «Узбекнефтегаза» по экономике Олимхон Рустамов. Заместителями стали Абдулло Сагдиев, Бехзод Миртемиров и Бахтиёр Икрамжанов. Должность генерального секретаря занял Камолиддин Рузимухамедов.

На мероприятии было объявлено, что на смежной территории стадиона «Пахтакор» идет строительство специального спортивного комплекса по легкой атлетике и нового здания федерации. По словам руководства, сдача объектов в пользование планируется в апреле этого года.

Текст: «Газета.uz»      918
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