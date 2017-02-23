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Фото: «Газета.uz»

Закон о распространении правовой информации примут в Узбекистане

Проект закона о распространении правовой информации и доступе к ней опубликован для обсуждения.

Сегодня, 14:11   Политика  

Проект закона «О распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней» опубликован на портале по обсуждению нормативно-правовых актов (НПА).

Под правовой информацией понимаются тексты НПА, официальных толкований к ним, разъяснений о порядке применения НПА, решений Конституционного суда, постановлений пленумов Верховного суда по вопросам применения законодательства, а также материалы обобщения судебной практики.

Основными принципами распространения правовой информации и обеспечения доступа к ней, в соответствии с проектом, являются общедоступность, своевременность и достоверность, свобода поиска, получения и распространения.

Доступ к правовой информации гарантируется государством. Среди способов распространения правовой информации — официальная рассылка текстов нормативно-правовых актов, их официальное и неофициальное опубликование, правовая пропаганда, разъяснения о порядке применения НПА, а также предоставление доступа к правовой информации по запросам.

Единой государственной систематизированной электронной базой данных законодательства в интернете является Национальная база данных законодательства Lex.uz, которую ведет Министерство юстиции. Доступ к этому ресурсу является бесплатным.

Официальное опубликование НПА в Национальной базе осуществляется в формате PDF в течение одного дня с момента их поступления в Минюст.

Электронные версии текстов НПА подлежат обязательному опубликованию на официальных вебсайтах принявших их органов не позднее, чем через два дня после официального опубликования.

Физические и юридические лица, в соответствии с проектом закона, имеют право обращаться с запросом в государственные органы о предоставлении правовой информации, касающиеся их деятельности. Запрос подлежит рассмотрению в срок не более 15 дней со дня поступления. Отказ в удовлетворении запроса должен быть мотивированным.

Доступ к правовой информации ограничивается в случае, если информация отнесена к сведениям, составляющим государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, говорится в документе.

Текст: «Газета.uz»      568

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