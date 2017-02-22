Известный во всем мире промышленный дизайнер Торстен Валер (Torsten Valeur) сказал в своем интервью, что недавно ему выпал шанс увидеть новый смартфон LG G6, и он смог по достоинству оценить его как «идеальное сочетание прекрасной формы, функциональности и, несомненно, отличного удобства в использовании, а это самое главное для любого смартфона».

Торстен Валер, генеральный директор датской студии дизайна David Lewis Designers, отмеченной множеством наград, включая премии iF Design и Good Design, дал высокую оценку тщательно продуманному дизайну новой модели LG G6, которая сочетает в себе красоту и функциональность. Говоря о своем первом впечатлении от G6, Валер отметил, что основа удачного промышленного дизайна — это не только привлекательный внешний вид, но и забота о пользователях. По его словам, экран формата FullVision притягивает взгляды, при этом другие элементы конструкции не отвлекают внимание.

Модель G6 выполнена в минималистическом дизайне с применением приятных на ощупь материалов. Матовая металлическая рамка по периметру телефона подчеркивает единство стиля. Крышка смартфона выполнена абсолютно плоской: модуль камеры не выступает над поверхностью, что защищает его от повреждений. Торстен Валер также оценил эргономику модели LG G6. Корпус аппарата обеспечивает удобное управление одной рукой.

«Я полагаю, что, когда вы увидите LG G6, возьмете его в руки и рассмотрите со всех сторон, вы в полной мере оцените усилия, затраченные на создание каждой детали этого смартфона», — добавил Торстен Валер.

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