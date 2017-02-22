EN РУ O`Z ЎЗ
22 февраля, Среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Торстен Валер: Смартфон LG G6 — новый этап в современном промышленном дизайне

Знаменитый промышленный дизайнер Торстен Валер высоко оценил минимализм, высокое качество и эргономичность модели LG G6.

Сегодня, 17:24   Общество     на правах рекламы

Известный во всем мире промышленный дизайнер Торстен Валер (Torsten Valeur) сказал в своем интервью, что недавно ему выпал шанс увидеть новый смартфон LG G6, и он смог по достоинству оценить его как «идеальное сочетание прекрасной формы, функциональности и, несомненно, отличного удобства в использовании, а это самое главное для любого смартфона».

Торстен Валер, генеральный директор датской студии дизайна David Lewis Designers, отмеченной множеством наград, включая премии iF Design и Good Design, дал высокую оценку тщательно продуманному дизайну новой модели LG G6, которая сочетает в себе красоту и функциональность. Говоря о своем первом впечатлении от G6, Валер отметил, что основа удачного промышленного дизайна — это не только привлекательный внешний вид, но и забота о пользователях. По его словам, экран формата FullVision притягивает взгляды, при этом другие элементы конструкции не отвлекают внимание.

Модель G6 выполнена в минималистическом дизайне с применением приятных на ощупь материалов. Матовая металлическая рамка по периметру телефона подчеркивает единство стиля. Крышка смартфона выполнена абсолютно плоской: модуль камеры не выступает над поверхностью, что защищает его от повреждений. Торстен Валер также оценил эргономику модели LG G6. Корпус аппарата обеспечивает удобное управление одной рукой.

«Я полагаю, что, когда вы увидите LG G6, возьмете его в руки и рассмотрите со всех сторон, вы в полной мере оцените усилия, затраченные на создание каждой детали этого смартфона», — добавил Торстен Валер.

На правах рекламы. Товары сертифицированы.

 560
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 17:23

Милиционеры предотвратили попытку изнасилования в Ташкенте

Сегодня, 15:34

Проблемы туризма в Узбекистане озвучили официально

Сегодня, 15:23

Назначен новый глава МККК в Центральной Азии

Сегодня, 13:36

«Сомон Эйр»: рейс «Душанбе-Ташкент» состоится в ближайшие дни

Сегодня, 12:30

ZTE и Smartfren впервые протестировали технологию Pre5G в Индонезии

Сегодня, 10:08

Обзор мировых новостей

Сегодня, 09:59

Перекресток ул. Мукими и Бунёдкор будет закрыт до 1 марта

Сегодня, 09:38

Посол: Великобритания приветствует планы Узбекистана в области реформ

Популярное

Официальный курс доллара со вторника повышается почти на 50 сумов

Верховный и Высший хозяйственный суд объединят

Минздрав возглавил Алишер Шадманов

Недобросовестные аптеки и их работников будут вносить в реестры