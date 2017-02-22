Посол: Великобритания приветствует планы Узбекистана в области реформ

Великобритания приветствует крупномасштабные планы Узбекистана в области реформ и считает, что у Узбекистана великое будущее. Об этом на пресс-конференции 17 февраля, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, заявил посол Великобритании Кристофер Аллан.

«Стремление Узбекистана улучшить бизнес-среду, искоренить коррупцию и привлечь иностранные инвестиции является важным и положительным начинанием», — подчеркнул посол. Он отметил важные изменения, которые правительство внесло в свои взаимоотношения с народом через интернет и другие механизмы обратной связи.

Великобритания рада поддержать эти реформы, делясь опытом и знаниями, а также финансируя наращивание потенциала учреждений Узбекистана. В текущем году британское посольство оказывает поддержку по программам многосторонних учреждений стоимостью более 500 тысяч долларов, направленным на поддержку усилий правительства в экономических реформах, прозрачности, ответственности и уголовном правосудии. Будучи крупным донором Всемирного банка, Азиатского банка развития и вкладчика в фонд Европейского союза по финансированию развития, Великобритания каждый год выделяет гранты и льготные кредиты, сказал руководитель димписсии.

По данным Министерства внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана, в 2016 году товарооборот между Узбекистаном и Великобританией составил 151,3 млн долларов или на 43% больше по сравнению с предыдущим годом. Экспорт из Узбекистана включает черные металлы и хлопок, импорт из Великобритании — услуги, техника и оборудование, химикаты, фармацевтические препараты и потребительские товары.

Великобритания продолжает укреплять сотрудничество с Узбекистаном в плане развития торговых, экономической и инвестиционных отношений, поощряя прямые контакты между узбекскими и британскими компаниями, а также поддерживая торговые делегации, в том числе через Узбекско-британский совет по торговле и промышленности (УБСТП), отметил Кристофер Аллан. Совет проводит заседания ежегодно с 1994 года. В ноябре на заседание совета в Ташкенте прибыло рекордное число британских компаний. В этом году заседание УБСТП пройдет осенью в Лондоне.

Посол подчеркнул важность военного сотрудничества двух стран и выразил благодарность за помощь Узбекистана и неизменную поддержку транзитных соглашений, которые содействуют военным операциям Великобритании в Афганистане. Он добавил, что Великобритания стала первой страной, подписавшей соглашение в сфере военного образования между военными академиями.

Текст: «Газета.uz» 696