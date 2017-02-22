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22 февраля, Среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: somonair.com

«Сомон Эйр»: рейс «Душанбе-Ташкент» состоится в ближайшие дни

Первый регулярный рейс из Душанбе в Ташкент не состоялся из-за несвоевременной отправки документов со стороны «Сомон Эйр».

Сегодня, 13:36   Экономика  

20 февраля не состоялся запланированный на эту дату первый регулярный рейс по маршруту «Душанбе-Ташкент-Душанбе» авиакомпании «Сомон Эйр». Как сообщили по запросу «Газеты.uz» в пресс-службе таджикского авиаперевозчика, аэропорт Ташкента не дал разрешение на осуществление полета из-за того, что пакет документов со стороны «Сомон Эйр» был отправлен узбекской стороне несвоевременно.

«Все лица, ответственные в произошедшей ситуации, во главе с коммерческим директором Алишером Рустамовым понесли наказание и отстранены от работы», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время между «Сомон Эйр» и Национальной авиакомпанией «Узбекистон хаво йуллари» решаются все технические процедуры. Рейс должен состояться в ближайшие дни. «Сомон Эйр» принесла извинения пассажирам и партнерам в Узбекистане за доставленные неудобства.

10 февраля в Ташкенте состоялись переговоры между двумя авиакомпаниями, и «Сомон Эйр» получила от Госавианадзора Узбекистана эксплуатационное разрешение для осуществления полетов из Душанбе в Ташкента.

Текст: «Газета.uz»      1 960
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