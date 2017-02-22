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Жан-Жером Касабьянка.

Фото: Анвар Ильясов / МИД

Назначен новый глава МККК в Центральной Азии

Министр иностранных дел Узбекистана принял нового главу Регионального представительства Международного комитета красного креста.

Сегодня, 15:23   Политика  

22 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял нового главу Регионального представительства в Центральной Азии Международного комитета красного креста (МККК) Жана-Жерома Касабьянку. Об этом сообщила пресс-служба МИДа Узбекистана.

Жан-Жером Касабьянка вручил министру письмо о своем назначении, подписанное президентом МККК Петером Маурером.

В ходе беседы рассмотрены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и МККК, которому в 2017 году исполняется 25 лет.

Стороны отметили взаимную заинтересованность в успешной реализации согласованных проектов.

Текст: «Газета.uz»      552
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