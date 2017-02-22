Назначен новый глава МККК в Центральной Азии

Жан-Жером Касабьянка.
Фото: Анвар Ильясов / МИД
22 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял нового главу Регионального представительства в Центральной Азии Международного комитета красного креста (МККК) Жана-Жерома Касабьянку. Об этом сообщила пресс-служба МИДа Узбекистана.
Жан-Жером Касабьянка вручил министру письмо о своем назначении, подписанное президентом МККК Петером Маурером.
В ходе беседы рассмотрены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и МККК, которому в 2017 году исполняется 25 лет.
Стороны отметили взаимную заинтересованность в успешной реализации согласованных проектов.
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