Назначен новый глава МККК в Центральной Азии

22 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял нового главу Регионального представительства в Центральной Азии Международного комитета красного креста (МККК) Жана-Жерома Касабьянку. Об этом сообщила пресс-служба МИДа Узбекистана.

Жан-Жером Касабьянка вручил министру письмо о своем назначении, подписанное президентом МККК Петером Маурером.

В ходе беседы рассмотрены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и МККК, которому в 2017 году исполняется 25 лет.

Стороны отметили взаимную заинтересованность в успешной реализации согласованных проектов.

Текст: «Газета.uz» 552