Обзор мировых новостей

Ильхам Алиев назначил жену первым вице-президентом Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Под председательством Алиева состоялось заседание Совета безопасности страны. На нем глава государства представил первого вице-президента. Согласно конституции Азербайджана, первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности. В сентябре прошлого года в Азербайджане прошел референдум о внесении поправок в конституцию. В числе прочих изменений срок полномочий президента увеличился с пяти до семи лет, появились должности вице-президентов, а главой государства теперь может стать человек моложе 35 лет. Пост первого вице-президента до назначения Алиевой был свободен. До своего назначения она возглавляла Фонд Гейдара Алиева и являлась депутатом парламента Азербайджана. // РИА Новости

Румыния: парламент выполнил обещание правительства

Парламент Румынии проголосовал за отмену внесения поправок в Уголовный кодекс, которые стали причиной массовых протестов по всей стране. Правительство предлагало помиловать чиновников, которые попались на взятке в менее чем 48 с половиной тысяч долларов, чтобы разгрузить тюрьмы. Впоследствии румынский премьер-министр Сорин Гриндяну под давлением протестов, невиданных с времени падения коммунистического режима, заявил, что постановление будет отменено, однако манифестации не прекращаются до сих пор. Протестующие требуют отставки правительства. // Euronews

Гуманитарная обстановка в Мосуле становится все сложнее

Места для размещения всех жителей Мосула, которые решат покинуть город из-за боевых действий, может не хватить. Об этом заявил представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Мэтью Солтмарш. Сейчас в Ираке идет строительство временных лагерей. Солтмарш отметил также ухудшение гуманитарной обстановки в западном Мосуле. «По нашим оценкам, около 250 тысяч человек могут покинуть свои дома. Почти 217 тысяч бежали от военных действий после начала наступления 17 октября. Около 160 000 из них до сих пор не вернулись. Другие уже у себя дома, в недавно отвоеванных районах. Но ситуация постоянно меняется, и это, конечно, ужасно для тех, кого затронула эта война», — говорит Солтмарш. Во вторник иракская армия вошла в деревню Абу Саиф, которая находится всего в пяти километрах от Мосула. Это стратегически важный пункт, расположенный рядом с местным аэропортом. По данным американской разведки, в западных кварталах Мосула сосредоточено до 2000 боевиков группировки «Исламское государство». Операция по освобождению этой части города началась в воскресенье. // РИА Новости

Экс-глава Гонконга осужден на 20 месяцев за должностное преступление

Бывший глава администрации Гонконга Дональд Цанг осужден на 20 месяцев лишения свободы за должностное преступление в 2010—2012 годах, сообщает в среду радиостанция RTHK. На прошлой неделе жюри присяжных признало Дональда Цанга виновным в том, что он не сообщил о конфликте интересов с радиостанцией Wave Media по поводу выдачи ей лицензии на вещание. В понедельник суд заслушал доводы адвокатов Цанга. Всего в деле экс-главы Гонконга фигурировали обвинения по трем статьям. Ранее присяжные не смогли добиться единства при вынесении вердикта по статьям, связанным с реконструкцией трехэтажной квартиры в Шэньчжэне фирмой одного из местных бизнесменов, который был заинтересован в получении от Цанга лицензии на вещание для Wave Media. Обвинение настаивало, что аренда и реконструкция этой квартиры на льготных условиях в рамках незадекларированной с бизнесменом сделки являются получением чиновником вознаграждения со стороны третьих лиц во время пребывания на посту главы администрации. Как отмечает газета South China Morning Post, Дональда Цанга ожидает повторное судебное разбирательство по обвинению в коррупции, связанном с незадекларированной сделкой по аренде и реконструкции квартиры в Шэньчжэне. Пересмотр дела предварительно запланирован на сентябрь. // РИА Новости

На статую Свободы в Нью-Йорке повесили баннер «Беженцы, добро пожаловать»

Плакат с надписью «Беженцы, добро пожаловать» повесили на статую Свободы в Нью-Йорке. Об этом сообщает NBC New York. Сейчас полиция выясняет, кто мог повесить баннер длиной чуть более шести метров на вершину пьедестала знаменитой скульптуры. Плакат провисел у подножия статуи более часа. Ответственность за случившееся взял на себя неизвестный, который управляет аккаунтом Alt Statue of Liberty в соцсетях. По его словам, это не официальная группа, а «обычные граждане, которые почувствовали необходимость сказать что-нибудь об Америке, в которую верят». «Мы хотим напомнить, что Америка является маяком свободы в мире, страна была построена иммигрантами. Ограждение стран или религий — против наших ценностей», — цитирует NBC New York администратора аккаунта. Издание отмечает, что размещение каких-либо плакатов на национальных памятниках в США запрещено законом. Инцидент произошел в день, когда Министерство внутренней безопасности анонсировало расширение мер в области иммиграции. // РИА Новости

