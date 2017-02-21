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21 февраля, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Начальник ГНУ Ташкента Музаффар Пардаев.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Недостаток платежных терминалов в Ташкенте оценивается в 5000−6000

Всего за четыре дня инвентаризации налоговые органы выявили в Ташкенте недостаток 1700 терминалов.

Сегодня, 20:52   Экономика  

Недостаток около 1700 терминалов выявили специалисты Государственного налогового управления Ташкента в первые четыре дня инвентаризации объектов розничной торговли и оказания платных услуг. Об этом на пресс-конференции в столичном хокимияте сообщил начальник ГНУ Музаффар Пардаев.

Десятидневная инвентаризация на наличие терминалов проходит в соответствии с недавним постановлением Президента Узбекистана о совершенствовании денежного обращения и развитии расчетов с использованием пластиковых карт.

«Сегодня — четвертый день инвентаризации. Думаю, к концу проверки выявим недостаток не менее 5000−6000 терминалов», — сказал начальник управления.

Музаффар Пардаев сообщил, что борьбу с завышением или снижением цен в зависимости от формы расчета (наличными деньгами или по пластиковым картам) налоговое управление будет вести по обращениям граждан. Для внеплановых проверок планируется использовать метод контрольной закупки.

Начальник Главного управления Центрального банка по Ташкенту Маджид Тохиров сообщил о планах установки до конца года 1000 банкоматов для обеспечения населения наличными средствами. Он заверил, что каждый из них будет заполнен денежной массой. Сейчас, по его словам, коммерческие банки ведут с поставщиками переговоры о закупке устройств.

Текст: «Газета.uz»      2 853

Комментарии

  • Farruh Akilov 21 февраля 2017 21:09

    думаю что к 1 марту этого года не все предприниматели успеют поставить терминалы, если по городу Ташкента выявлено столько недостатков. Не говорю уже Республику.


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