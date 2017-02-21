Pasta.uz: как быстро заказать вкусную еду и съесть ее горячей

«Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда», — гласит народная мудрость. Многие из нас привыкли есть дома: это вкусно, доступно и дешево. Но есть один минус — домашняя еда часто приедается и хочется побаловать себя чем-то особенным. И если вы не Сталик Ханкишиев, который, кажется, может сделать за 30 минут нежнейший шашлык даже из топора, то перед необычным домашним ужином придется порядком потрудиться: купить продукты, нарезать, обжарить, испачкать гору посуды, провести пару часов на кухне и при этом надеяться, что блюдо получится таким, как задумано по рецепту.

Легче пойти в кафе или ресторан, где опытный повар приготовит все это за вас. Но что делать, если в офисе завал, до кафе далеко, а на обед всего один час, и вдобавок на улице мерзкий дождь со снегом? А молодой жене, которая пришла с работы без сил или целый день нянчилась с маленьким ребенком, а еще стоит задача — приготовить вкусный ужин для своей семьи. Или вдруг неожиданно должны нагрянуть гости, а в холодильнике у хозяйки пусто? А если просто хочется вкусно поесть в тихой домашней обстановке? В таких случаях люди и пользуются службами заказа и доставки еды.

Где и как заказать еду?

Все больше кафе и ресторанов предлагают заказать доставку блюд по телефону, через сайт, Facebook-страницу и даже Telegram-бота. Но не все так просто: перед заказом нужно найти контакты, дозвониться до заведения, сделать заказ без меню перед глазами, выяснить стоимость и время доставки, а потом ждать, когда курьер за два часа привезет уже остывшую еду. Что делать?

Избежать большинства подобных проблем поможет сервис для доставки еды — Pasta.uz.

Что такое Pasta.uz?

Pasta.uz — это веб-сайт для быстрого и удобного заказа еды из различных кафе и ресторанов Ташкента и Самарканда, располагающих собственной службой доставки.

Преимущества Pasta.uz:

Более 170 различных заведений из Ташкента и Самарканда в одном месте. Не выходя из дома или офиса, можно заказать фастфуд, сладкое, суши, пиццу, шашлык, европейские блюда и многое другое;

из Ташкента и Самарканда в одном месте. Не выходя из дома или офиса, можно заказать фастфуд, сладкое, суши, пиццу, шашлык, европейские блюда и многое другое; Простой и понятный интерфейс . Сайт не тормозит на компьютере, смартфоне и через мобильный интернет;

. Сайт не тормозит на компьютере, смартфоне и через мобильный интернет; Актуальное и полное меню заведений. Блюдо из меню всегда будет иметь полную информацию об ингредиентах, входящих в него, и выглядеть именно так, как на картинке;

заведений. Блюдо из меню всегда будет иметь полную информацию об ингредиентах, входящих в него, и выглядеть именно так, как на картинке; Оформление заказа за несколько минут . Любые возможные проблемы с заказом поможет решить отзывчивый онлайн-консультант;

. Любые возможные проблемы с заказом поможет решить отзывчивый онлайн-консультант; Работа с 09:00 до 22:00 , без выходных, даже в дождь, снег и морозы;

, без выходных, даже в дождь, снег и морозы; Быстрая доставка: служба доставки ресторана доставит заказ в течение часа. Еда будет свежей, горячей и специально приготовленной для вас.

Команда Pasta.uz отбирает рестораны, нацеленные не только на работу в пределах заведения, но также и на доставку своих блюд. Потому что ни одна курьерская служба не будет так заботиться и стараться довезти блюда горячими и вкусными, как сам приготовивший их ресторан. Также многие кафе и рестораны при заказе еды на определенную сумму радуют абсолютно бесплатной доставкой по всему городу.

Именно поэтому сервис Pasta.uz стремится предоставить клиентам на своем сайте максимально полную и качественную информацию о блюдах, ингредиентах, ценах и стоимости доставки еды от тех ресторанов, которые предлагают собственную и надежную систему доставки.

Для пользователей сайт всегда доступны актуальные скидки и акции от популярных ресторанов города, а также действующая в данное время акция от Pasta.uz: возврат суммы заказа с сайта www.pasta.uz каждому 25 клиенту (пользователю).

Как быстро и удобно оформить заказ и доставку

Заказать любое любимое блюдо через Pasta.uz можно буквально в несколько кликов. Нужно отметить свое местоположение (город и район), выбрать заведение, желаемое блюдо из меню, добавить его в корзину и указать адрес доставки.

При оформлении заказа сразу вычисляется стоимость заказа и доставки, а также время, за которое блюдо будет доставлено. Стоимость доставки всегда будет такой, как указано на сайте: она не зависит от времени суток и настроения службы доставки ресторана.

Сразу после оформления заказа на сайте перезванивает оператор, который уточняет все параметры и адрес доставки, чтобы избежать возможных ошибок. Система автоматически направляет заказ в ресторан, где повара готовят блюдо: оно будет свежее и горячее. После этого, заказ доставляется прямо в руки в среднем в течение часа. Оплачивать заказ нужно при получении доставки: в зависимости от заведения доступна оплата наличными или терминалом.

Команда Pasta.uz приглашает к сотрудничеству все кафе, рестораны и любые заведения общепита Узбекистана с вкусной едой и собственной службой доставки: подключение на сайт www.pasta.uz производится абсолютно бесплатно.

Более подробную информацию о работе сервиса можно получить по телефонам: (+99890) 354−22−33, (+99890) 931−22−33, (+99871) 235−40−30.

Сайт: pasta.uz

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