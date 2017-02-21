EN РУ O`Z ЎЗ
21 февраля, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: «Газета.uz»

В Узбекистане появятся 10-тысячные банкноты

Центральный банк Узбекистана выпустит банкноты достоинством 10 тысяч сумов.

Сегодня, 11:22   Экономика  

Центральный банк Узбекистана выпустит в обращение новые банкноты номиналом 10 тысяч сумов, подтвердил «Газете.uz» ряд источников в Центробанке и в правительстве.

С утра вторника в социальных сетях распространилась копия постановления Сената Олий Мажлиса о вводе новых денежных билетов. Такой документ на самом деле подписан, отметили источники.

Точная дата ввода новых купюр в обращение пока неизвестна. Изображение новой банкноты и ее описание должны быть опубликованы в скором времени.

На данный момент номинал крупнейшей купюры национальной валюты составляет 5000 сумов, она была выпущена с 1 июля 2013 года.

Текст: «Газета.uz»      15 517

Комментарии

  • Zafar Musaev 21 февраля 2017 11:26

    Фейк

  • Andrey Tsoy 21 февраля 2017 11:26

    На 99% уверен, что данную купюру выпустят к Наврузу! А Вы как думаете?!)

  • Тимур Ураков 21 февраля 2017 11:27

    на 90% уверен что будет изображен Ислам Абдуганиевич Каримов

  • Владимир Владимиров 21 февраля 2017 11:29

    в России, самая большая банкнота в 5000 руб примерно равна 80 долларам США. Это очень удобно при расчетах. Видимо поэтому сделки по покупке недвижимости и авто совершаются в рублях. РФ сделала деноминацию, убрав 3 нуля со старых банкнот.
    Если у нас даже выпустят банкноту номиналом 10 тыс сум, она будет равняться всего 1,5 долл США. Все равно неудобно при расчетах и в бизнесе.

  • отец Онуфрий 21 февраля 2017 11:31

    Однако можно порадоваться за здравые действия теперешних руководителей.

  • Shahruh Ashurov 21 февраля 2017 11:35

    пора и 50.000 ный и стотысячный выпускать.. тогда легче их будут носить..

  • Egor Rimsky 21 февраля 2017 11:35

    А еще лучше один "0" убрать, но это легко сказать

  • Вадим Чаплыгин 21 февраля 2017 11:43

    Ну теперь инфляция ускорит рост гос курса доллара.

  • Владимир Владимиров 21 февраля 2017 11:52

    есть интервью первого зама ЦБ РФ по стоимости деноминации

    http://kommersant.ru/doc/21081

  • ФаррухЗарина Файзиев 21 февраля 2017 11:57

    С каких пор Газета.уз ссылается на соцсети?! Есть информация от Правительства, кроме этой отксеренной бумаги?


Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 11:55

Минздрав возглавил Алишер Шадманов

Сегодня, 11:00

Pasta.uz: как быстро заказать вкусную еду и съесть ее горячей

Сегодня, 10:00

Обзор мировых новостей

Сегодня, 09:00

Курс «Бизнес-диагностика: как зарабатывать больше» пройдет в Ташкенте

Сегодня, 00:12

ЛЧА-2017: «Локомотив» проиграл «Аль-Таавуну» (+видео)

Вчера, 17:03

Анонс ЛЧА-2017: «Аль-Таавун» — «Локомотив», «Аль-Ахли» — «Бунёдкор»

Вчера, 17:00

Менеджер безопасности LG webOS 3.5 прошел сертификацию

Вчера, 15:27

Официальный курс доллара со вторника повышается почти на 50 сумов

Популярное

Заезд с просп. Мустакиллик на ул. Тамары Ханум открыт

Недобросовестные аптеки и их работников будут вносить в реестры

Бокс: «Узбекские тигры» не смогли одолеть «Астанинских волков» (+фото)

Видео. Санжар Максудов: «Мою жизнь кардинально изменила одна книга»