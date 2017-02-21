В Узбекистане появятся 10-тысячные банкноты

Фото: «Газета.uz»
Центральный банк Узбекистана выпустит в обращение новые банкноты номиналом 10 тысяч сумов, подтвердил «Газете.uz» ряд источников в Центробанке и в правительстве.
С утра вторника в социальных сетях распространилась копия постановления Сената Олий Мажлиса о вводе новых денежных билетов. Такой документ на самом деле подписан, отметили источники.
Точная дата ввода новых купюр в обращение пока неизвестна. Изображение новой банкноты и ее описание должны быть опубликованы в скором времени.
На данный момент номинал крупнейшей купюры национальной валюты составляет 5000 сумов, она была выпущена с 1 июля 2013 года.
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Комментарии
Фейк
На 99% уверен, что данную купюру выпустят к Наврузу! А Вы как думаете?!)
на 90% уверен что будет изображен Ислам Абдуганиевич Каримов
в России, самая большая банкнота в 5000 руб примерно равна 80 долларам США. Это очень удобно при расчетах. Видимо поэтому сделки по покупке недвижимости и авто совершаются в рублях. РФ сделала деноминацию, убрав 3 нуля со старых банкнот.
Если у нас даже выпустят банкноту номиналом 10 тыс сум, она будет равняться всего 1,5 долл США. Все равно неудобно при расчетах и в бизнесе.
Однако можно порадоваться за здравые действия теперешних руководителей.
пора и 50.000 ный и стотысячный выпускать.. тогда легче их будут носить..
А еще лучше один "0" убрать, но это легко сказать
Ну теперь инфляция ускорит рост гос курса доллара.
есть интервью первого зама ЦБ РФ по стоимости деноминации
http://kommersant.ru/doc/21081
С каких пор Газета.уз ссылается на соцсети?! Есть информация от Правительства, кроме этой отксеренной бумаги?