EN РУ O`Z ЎЗ
21 февраля, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: Кадр из видео матча.

ЛЧА-2017: «Локомотив» проиграл «Аль-Таавуну» (+видео)

Узбекский футбольный клуб потерпел поражение в своем первом матче Азиатской Лиги чемпионов-2017.

Сегодня, 00:12   Спорт  

Ташкентский «Локомотив» потерпел выездное поражение от «Аль-Таавуна» из Саудовской Аравии 20 февраля в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов АФК-2017. Матч, прошедший в городе Бурайда, завершился со счетом 1:0.

Единственный гол забил капитан хозяев Таляль Аль-Абси на 68-й минуте игры, когда защитник головой замкнул навес после углового удара.

В другом матче группы «Аль-Ахли» (ОАЭ) дома победил «Эстегляль» (Иран) со счетом 2:1.

Составы команд

«Ал-Таавун»: Султан Аль-Гамди, Мачадо, Таляль Аль-Абси, Аль-Барака, Аль-Хуссейн, Абусабан (Мидо, 79'), Муса, Муаз, Ндиайе, Лучан Сынмэртян (Кано, 87), Ахмад Зейн (Аль-Сайари, 70').

«Локомотив»: Игнатий Нестеров, Кахи Махарадзе, Садриддин Абдуллаев (Кувандык Рузиев, 68'), Сардор Мирзаев, Салим Мустафоев, Тимур Кападзе (Саламат Куттибаев, 87'), Ислом Тухтахужаев, Шухрат Мухаммадиев, Олег Зотеев (Марат Бикмаев, 57'), Мухаммад Коне, Жалолиддин Машарипов.

Видео


Статистика

Текст: «Газета.uz»      115
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Вчера, 17:03

Анонс ЛЧА-2017: «Аль-Таавун» — «Локомотив», «Аль-Ахли» — «Бунёдкор»

Вчера, 17:00

Менеджер безопасности LG webOS 3.5 прошел сертификацию

Вчера, 15:27

Официальный курс доллара со вторника повышается почти на 50 сумов

Вчера, 14:49

Потепление начнется с середины недели

Вчера, 14:28

Инвестиции в освоение месторождений твердых ископаемых увеличат

Вчера, 13:58

На Талимаржданской ТЭС завершены работы по вводу второго блока ПГУ

Вчера, 11:25

Улугбек Исаев: «Мы стали одним из ведущих логистических центров в Центральной Азии»

Вчера, 11:04

Узбекистан и Кыргызстан обсудили приграничное сотрудничество

Популярное

Мирзиёев и Трамп поздравили друг друга с 25-летием дипотношений

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Казахстану

Потепление начнется с середины недели

Вопросы создания Инновационного центра ИКТ обсудили в Ташкенте