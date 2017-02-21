ЛЧА-2017: «Локомотив» проиграл «Аль-Таавуну» (+видео)

Ташкентский «Локомотив» потерпел выездное поражение от «Аль-Таавуна» из Саудовской Аравии 20 февраля в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов АФК-2017. Матч, прошедший в городе Бурайда, завершился со счетом 1:0.

Единственный гол забил капитан хозяев Таляль Аль-Абси на 68-й минуте игры, когда защитник головой замкнул навес после углового удара.

В другом матче группы «Аль-Ахли» (ОАЭ) дома победил «Эстегляль» (Иран) со счетом 2:1.

Составы команд

«Ал-Таавун»: Султан Аль-Гамди, Мачадо, Таляль Аль-Абси, Аль-Барака, Аль-Хуссейн, Абусабан (Мидо, 79'), Муса, Муаз, Ндиайе, Лучан Сынмэртян (Кано, 87), Ахмад Зейн (Аль-Сайари, 70').

«Локомотив»: Игнатий Нестеров, Кахи Махарадзе, Садриддин Абдуллаев (Кувандык Рузиев, 68'), Сардор Мирзаев, Салим Мустафоев, Тимур Кападзе (Саламат Куттибаев, 87'), Ислом Тухтахужаев, Шухрат Мухаммадиев, Олег Зотеев (Марат Бикмаев, 57'), Мухаммад Коне, Жалолиддин Машарипов.

Видео





Статистика

Текст: «Газета.uz» 115