Обзор мировых новостей

Виталий Чуркин.
Фото: Euronews
В понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке минутой молчания почтили память скоропостижно скончавшегося постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Дипломаты со всего мира выражают родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования. «Потеря, которую понесла Россия, тяжела и невосполнима. Посол Чуркин оставался на своем рабочем месте до последнего момента. Всю свою жизнь он посвятил защите интересов России, находился на самых передовых рубежах и на самых напряженных постах», — заявил заместитель постпреда России при ООН Петр Ильичев. Виталий Чуркин занимал пост посла России при ООН с апреля 2006 года, до этого он служил послом в Канаде и Бельгии. Во вторник, 21 февраля, он должен был отметить свой 65-й день рождения. Известие о кончине Виталия Чуркина пришло во время заседания рабочей группы по активизации работы Генеральной Ассамблеи. // Центр новостей ООН
Частный легкомоторный самолет упал на торговый центр недалеко от австралийского города Мельбурна. Все пять человек, находившиеся на борту, погибли, пишет газета The Guardian со ссылкой на полицию. Торговый центр в момент происшествия был еще закрыт. Полиция также сообщает о «катастрофической остановке двигателя» после взлета самолета. // РИА Новости
В отделении ООН в Женеве проходит Всемирный кинофестиваль, посвященный безопасности на дорогах. Как подчеркивают его организаторы, фильмы являются очень эффективным средством распространения информации о безопасности дорожного движения, поскольку они воздействуют на аудиторию визуально. «1,24 миллиона человек умирают каждый год в результате дорожно-транспортных происшествий, большинство жертв приходится на самые бедные страны. 50 миллионов человек получают травмы. 500 детей гибнут в результате аварий на дорогах ежедневно», — заявил председатель жюри фестиваля, президент Международной автомобильной федерации, специальный посланник генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт. ДТП — основная причина смерти среди подростков и молодых людей в возрасте 15−29 лет. Жан Тодт подчеркнул, что за этими цифрами скрываются человеческие трагедии. По его словам, фильмы, представленные на фестивале, передают эмоциональную картину происходящего, которая отсутствует в официальных отчетах и статистике. Специальному посланнику генсека поручено добиваться принятия национальных и международных программ по обеспечению безопасности на дорогах. // Центр новостей ООН
В рамках совместного проекта в ближайшие пять лет Visa предоставит возможность оплаты с устройств, подключенных к интернету и использующих систему искусственного интеллекта от IBM в области «интернета вещей» — IBM Watson IoT. Система в режиме онлайн оценивает запросы и привычки потребителя, может давать советы и рекомендации по более рациональному использованию средств, поиску нужных товаров по наиболее низким ценам, времени продления автостраховки, абонемента в фитнес-центр
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