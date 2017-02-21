Обзор мировых новостей

Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

В понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке минутой молчания почтили память скоропостижно скончавшегося постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Дипломаты со всего мира выражают родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования. «Потеря, которую понесла Россия, тяжела и невосполнима. Посол Чуркин оставался на своем рабочем месте до последнего момента. Всю свою жизнь он посвятил защите интересов России, находился на самых передовых рубежах и на самых напряженных постах», — заявил заместитель постпреда России при ООН Петр Ильичев. Виталий Чуркин занимал пост посла России при ООН с апреля 2006 года, до этого он служил послом в Канаде и Бельгии. Во вторник, 21 февраля, он должен был отметить свой 65-й день рождения. Известие о кончине Виталия Чуркина пришло во время заседания рабочей группы по активизации работы Генеральной Ассамблеи. // Центр новостей ООН

Частный самолет рухнул на торговый центр в Австралии

Частный легкомоторный самолет упал на торговый центр недалеко от австралийского города Мельбурна. Все пять человек, находившиеся на борту, погибли, пишет газета The Guardian со ссылкой на полицию. Торговый центр в момент происшествия был еще закрыт. Полиция также сообщает о «катастрофической остановке двигателя» после взлета самолета. // РИА Новости

В Женеве проходит Всемирный кинофестиваль, посвященный безопасности на дорогах

В отделении ООН в Женеве проходит Всемирный кинофестиваль, посвященный безопасности на дорогах. Как подчеркивают его организаторы, фильмы являются очень эффективным средством распространения информации о безопасности дорожного движения, поскольку они воздействуют на аудиторию визуально. «1,24 миллиона человек умирают каждый год в результате дорожно-транспортных происшествий, большинство жертв приходится на самые бедные страны. 50 миллионов человек получают травмы. 500 детей гибнут в результате аварий на дорогах ежедневно», — заявил председатель жюри фестиваля, президент Международной автомобильной федерации, специальный посланник генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт. ДТП — основная причина смерти среди подростков и молодых людей в возрасте 15−29 лет. Жан Тодт подчеркнул, что за этими цифрами скрываются человеческие трагедии. По его словам, фильмы, представленные на фестивале, передают эмоциональную картину происходящего, которая отсутствует в официальных отчетах и статистике. Специальному посланнику генсека поручено добиваться принятия национальных и международных программ по обеспечению безопасности на дорогах. // Центр новостей ООН

Visa и IBM превратят вещи в платежные терминалы

В рамках совместного проекта в ближайшие пять лет Visa предоставит возможность оплаты с устройств, подключенных к интернету и использующих систему искусственного интеллекта от IBM в области «интернета вещей» — IBM Watson IoT. Система в режиме онлайн оценивает запросы и привычки потребителя, может давать советы и рекомендации по более рациональному использованию средств, поиску нужных товаров по наиболее низким ценам, времени продления автостраховки, абонемента в фитнес-центр и т. д. Сейчас эту систему уже используют более 6000 человек, которые с ее помощью могут получать доступ к нескольким миллионам устройств, сайтов и сервисов. У компании Visa в настоящий момент насчитывается более 3 миллиардов клиентов по всему миру. Объявляя о запуске проекта Visa и IBM отметили, что он дает пользователям возможность получать доступ к активно развивающейся сейчас во всем мире системе использования искусственного интеллекта, анализирующего потребительские привычки владельца устройства. По оценкам обеих компаний, к 2020 году в этой системе будут работать более 20 млрд всевозможных устройств — от смартфонов и планшетов до «умных» домов, автомобилей, носимых смарт-устройств и т. п. // Коммерсант

Текст: «Газета.uz» 1 142