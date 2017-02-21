Курс «Бизнес-диагностика: как зарабатывать больше» пройдет в Ташкенте

Школа Alpha Education объявила набор на курс «Бизнес-диагностика: как зарабатывать больше».
Курс позволит провести аудит своего бизнеса, выявить его слабые стороны и устранить их, улучшить продукт, оценить эффективность кадров, составить портрет потенциального клиента, наладить с ним диалог и побудить совершить покупку.
Спикеры курса:
- Петр Тен — руководитель проекта Chopar Delivery (в прошлом руководитель PR службы компании UZPAYNET).
- Нодирбек Куздеков — менеджер секции разработки продуктов и услуг B2B Ucell (9 лет опыта работы в корпоративных продажах и торговом маркетинге).
- Айжан Касымбекова — директор агентства маркетинговых исследований MOREINFO.
- Гузаль Акрамова — консультант по организационному развитию в Compass Consulting. (в прошлом — глава направления по подбору и развитию персонала в Ucell).
- Азиз Гаппаров — консультант по маркетингу и бизнес стратегии компании Compass Consulting (занимался стратегическим консалтингом в Великобритании).
- Алишер Джуманиязов — основатель школы Alpha Education (в прошлом руководитель рекламного агентства Rock’n’Roll Media, маркетолог Samarqand Darvoza).
Темы курса:
- Продукт. Предложение. Ценность.
- Изучение рынка и конкурентов.
- Составление портрета клиента.
- Реклама, или информационное воздействие на клиента.
- Ключевые факторы эффективной системы продаж.
- Построение работы с персоналом.
В курсе собраны все самые важные темы, от которых зависит успех бизнеса и повышение его эффективности. Курс разработан для владельцев бизнеса и руководителей компаний.
Занятия пройдут с 13 по 24 марта (с 18:30 до 20:30).
Стоимость курса: 1,9 млн сумов.
Запись по телефону: (+99899) 835−05−25.
Также в Alpha Education объявлен набор на курс «Лидерство и построение команды».
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