Курс «Бизнес-диагностика: как зарабатывать больше» пройдет в Ташкенте

Школа Alpha Education объявила набор на курс «Бизнес-диагностика: как зарабатывать больше».

Курс позволит провести аудит своего бизнеса, выявить его слабые стороны и устранить их, улучшить продукт, оценить эффективность кадров, составить портрет потенциального клиента, наладить с ним диалог и побудить совершить покупку.

Спикеры курса:

Петр Тен — руководитель проекта Chopar Delivery (в прошлом руководитель PR службы компании UZPAYNET).

— руководитель проекта Chopar Delivery (в прошлом руководитель PR службы компании UZPAYNET). Нодирбек Куздеков — менеджер секции разработки продуктов и услуг B2B Ucell (9 лет опыта работы в корпоративных продажах и торговом маркетинге).

— менеджер секции разработки продуктов и услуг B2B Ucell (9 лет опыта работы в корпоративных продажах и торговом маркетинге). Айжан Касымбекова — директор агентства маркетинговых исследований MOREINFO.

— директор агентства маркетинговых исследований MOREINFO. Гузаль Акрамова — консультант по организационному развитию в Compass Consulting. (в прошлом — глава направления по подбору и развитию персонала в Ucell).

— консультант по организационному развитию в Compass Consulting. (в прошлом — глава направления по подбору и развитию персонала в Ucell). Азиз Гаппаров — консультант по маркетингу и бизнес стратегии компании Compass Consulting (занимался стратегическим консалтингом в Великобритании).

— консультант по маркетингу и бизнес стратегии компании Compass Consulting (занимался стратегическим консалтингом в Великобритании). Алишер Джуманиязов — основатель школы Alpha Education (в прошлом руководитель рекламного агентства Rock’n’Roll Media, маркетолог Samarqand Darvoza).

Темы курса:

Продукт. Предложение. Ценность.

Изучение рынка и конкурентов.

Составление портрета клиента.

Реклама, или информационное воздействие на клиента.

Ключевые факторы эффективной системы продаж.

Построение работы с персоналом.

В курсе собраны все самые важные темы, от которых зависит успех бизнеса и повышение его эффективности. Курс разработан для владельцев бизнеса и руководителей компаний.

Занятия пройдут с 13 по 24 марта (с 18:30 до 20:30).

Стоимость курса: 1,9 млн сумов.

Запись по телефону: (+99899) 835−05−25.

Также в Alpha Education объявлен набор на курс «Лидерство и построение команды».

На правах рекламы. Услуги лицензированы.

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