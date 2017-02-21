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21 февраля, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Курс «Бизнес-диагностика: как зарабатывать больше» пройдет в Ташкенте

Своим опытом поделятся специалисты из Ucell, Chopar Delivery, MOREINFO и других компаний.

Сегодня, 09:00   Общество     на правах рекламы

Школа Alpha Education объявила набор на курс «Бизнес-диагностика: как зарабатывать больше».

Курс позволит провести аудит своего бизнеса, выявить его слабые стороны и устранить их, улучшить продукт, оценить эффективность кадров, составить портрет потенциального клиента, наладить с ним диалог и побудить совершить покупку.

Спикеры курса:

  • Петр Тен — руководитель проекта Chopar Delivery (в прошлом руководитель PR службы компании UZPAYNET).
  • Нодирбек Куздеков — менеджер секции разработки продуктов и услуг B2B Ucell (9 лет опыта работы в корпоративных продажах и торговом маркетинге).
  • Айжан Касымбекова — директор агентства маркетинговых исследований MOREINFO.
  • Гузаль Акрамова — консультант по организационному развитию в Compass Consulting. (в прошлом — глава направления по подбору и развитию персонала в Ucell).
  • Азиз Гаппаров — консультант по маркетингу и бизнес стратегии компании Compass Consulting (занимался стратегическим консалтингом в Великобритании).
  • Алишер Джуманиязов — основатель школы Alpha Education (в прошлом руководитель рекламного агентства Rock’n’Roll Media, маркетолог Samarqand Darvoza).

Темы курса:

  • Продукт. Предложение. Ценность.
  • Изучение рынка и конкурентов.
  • Составление портрета клиента.
  • Реклама, или информационное воздействие на клиента.
  • Ключевые факторы эффективной системы продаж.
  • Построение работы с персоналом.

В курсе собраны все самые важные темы, от которых зависит успех бизнеса и повышение его эффективности. Курс разработан для владельцев бизнеса и руководителей компаний.

Занятия пройдут с 13 по 24 марта (с 18:30 до 20:30).

Стоимость курса: 1,9 млн сумов.

Запись по телефону: (+99899) 835−05−25.

Также в Alpha Education объявлен набор на курс «Лидерство и построение команды».

На правах рекламы. Услуги лицензированы.

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